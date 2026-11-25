W Iranie adwokat jednego z dwóch skazanych uczestników protestów oświadczył, że wykonanie ich wyroków śmierci wstrzymano na kilka godzin przed planowaną egzekucją. Milad Armoun i Navid Najaran mieli zostać powieszeni rano 25 listopada 2026 roku. Informuje o tym The National.

Oświadczenie adwokata i stanowisko agencji sądowej

Adwokat Armouna, Mohammad Aghasi, napisał na X, że telefonicznie otrzymał informację o wstrzymaniu egzekucji i powiadomił rodzinę swojego klienta. Jak przekazał, stało się to na kilka godzin przed planowanym wykonaniem wyroku.

Jednocześnie agencja Mizan, powiązana z irańskim wymiarem sprawiedliwości, oświadczyła, że wyroki śmierci nie zostały uchylone, a informacje o terminie ich wykonania były niedokładne.

Sprawy po protestach z 2022 roku

Armoun i Najaran zostali zatrzymani podczas protestów w 2022 roku w obronie praw kobiet, które rozpoczęły się po śmierci w areszcie 22-letniej Mahsy Amini. Została ona zatrzymana przez irańską policję moralności za rzekome naruszenie wymogów dotyczących obowiązkowego zakrywania głowy przez kobiety.

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Mężczyzn początkowo skazano na śmierć w kontrowersyjnym procesie dotyczącym zabójstwa członka paramilitarnej formacji Basidż podczas ogólnokrajowych protestów. Sąd Najwyższy Iranu uchylił te wyroki. Jednak kilka dni później Sąd Rewolucyjny skazał ich na śmierć w równoległej sprawie pod zarzutami „moharebeh” — prowadzenia wojny przeciwko Bogu — oraz „szerzenia zepsucia na Ziemi”.

Specjalna sprawozdawczyni ONZ ds. Iranu Mai Sato wezwała do wstrzymania egzekucji, powołując się na twierdzenia o torturach i wymuszonych zeznaniach. Zaznaczyła, że trudno zrozumieć, jak wyrok śmierci może opierać się na zabójstwie, z którego obaj zostali uniewinnieni.

Według Iran Human Rights od stycznia do października 2026 roku w Iranie stracono 691 osób, w tym trzy osoby aresztowane jako dzieci oraz 23 kobiety. W 2025 roku w kraju stracono co najmniej 1639 osób — był to najwyższy wynik od 1989 roku.

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