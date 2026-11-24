W Iranie pacjenci borykają się z niedoborami insuliny, leków psychiatrycznych oraz niektórych antybiotyków szpitalnych. Apteki są zamykane, dostawy do szpitali są opóźnione, a osoby z chorobami przewlekłymi są zmuszone zmniejszać dawki leków lub szukać ich na nieoficjalnym rynku, informuje Deutsche Welle.

67-letni mieszkaniec Teheranu, przedstawiony jako Ahmad, powiedział redakcji, że odwiedził prawie 20 aptek w poszukiwaniu leku przeciwpsychotycznego chlorpromazyny, ale go nie znalazł. Inna rozmówczyni, 37-letnia Mitra chorująca na cukrzycę, spędziła kilka dni na poszukiwaniu insuliny.

Długi i niedobór walut

Urzędnik irańskiej Administracji Żywności i Leków powiedział, że osłabienie krajowej waluty oraz państwowa kontrola cen zmniejszyły zyski lokalnych producentów. Według niego znaczne niespłacone długi szpitali wobec dystrybutorów również opóźniają dostawy.

9 listopada rzecznik instytucji Mohammad Hashemi powiedział irańskiej półoficjalnej agencji ILNA, że problemy z dostawami dotyczą mniej niż 40 z około 700 niezbędnych leków. Jednocześnie farmaceuci, z którymi rozmawiała redakcja, opisali znacznie szerszy niedobór. Pracownica apteki w Mahabadzie powiedziała, że w zwykłych aptekach może brakować około 40 pozycji, a w specjalistycznych — ponad 100, w tym leków psychiatrycznych, leków na chorobę Parkinsona i insuliny.

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Nieoficjalny rynek leków

Według farmaceutów wypłaty ubezpieczeniowe dla aptek często są opóźniane o miesiące, podczas gdy ceny leków rosną. Dystrybutorzy żądają przedpłaty za deficytowe towary, przez co niektóre apteki rezygnują z umów z firmami ubezpieczeniowymi lub nie wydają drogich leków objętych ubezpieczeniem.

Rozmówczyni Deutsche Welle w Mahabadzie powiedziała, że niektóre leki, w tym tabletki nimodypiny i antybiotyki do wstrzykiwań dla szpitali, niemające zamienników, faktycznie zniknęły z oficjalnego łańcucha dostaw. Poinformowała również, że część pacjentów kupuje leki na ulicznych targowiskach w pobliżu klinik, gdzie nie ma kontroli łańcucha chłodniczego i mogą być sprzedawane podróbki lub leki ze zmienionymi terminami ważności. Według oceny innego kierownika apteki deficytowe leki mogą tam kosztować do dziesięciu razy więcej niż oficjalna cena.

Departament Stanu USA powiedział Deutsche Welle, że amerykańskie sankcje przewidują szerokie wyjątki dla żywności, leków i sprzętu medycznego. Irańscy urzędnicy temu zaprzeczają, wskazując na trudności z operacjami bankowymi, ubezpieczeniami, transportem lotniczym i żeglugą morską, które, jak twierdzą, utrudniają import.

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