Na zachodzie Iranu w wyniku przewrócenia się autobusu zginęło 12 osób, a kolejnych 16 zostało rannych. Poinformowały o tym w niedzielę państwowe media.

Wypadek w pobliżu granicy z Irakiem

Do wypadku doszło późnym wieczorem w sobotę na drodze między Abdananem a Dehloranem, niedaleko granicy z Irakiem. Według NDTV World, powołującego się na irańską państwową agencję IRNA, okoliczności wypadku są badane.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Według IRNA autobus przewoził pracowników zakładu przetwarzania gazu. Agencja cytuje lokalnego urzędnika, który podał liczbę zabitych i rannych. Władze ostrzegły, że liczba ofiar śmiertelnych może wzrosnąć z powodu ciężkiego stanu części poszkodowanych.

Statystyki wypadków drogowych

Iran ma niekorzystne wskaźniki bezpieczeństwa ruchu drogowego. Według danych Irańskiej Organizacji Medycyny Sądowej, przytoczonych przez publikację, w ciągu 12 miesięcy do marca w wypadkach drogowych w kraju zginęło prawie 20 tys. osób. Organizacja opublikowała te dane w czerwcu.

Czytaj nas na