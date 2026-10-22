W Iranie posłowie oraz przedstawiciele sektora bezpieczeństwa coraz częściej publicznie popierają ideę stworzenia broni jądrowej, uznając ją za środek odstraszający przed możliwymi atakami Stanów Zjednoczonych i Izraela. Informuje o tym OilPrice. Wcześniej publiczne apele o opracowanie bomby były nietypowe dla irańskich urzędników, którzy podkreślali pokojowy charakter programu jądrowego.

Apele o zmianę doktryny jądrowej

Członek parlamentarnej komisji bezpieczeństwa narodowego i polityki zagranicznej Ahmad Bakhshayesh Ardestani oświadczył, że Iran już zapłacił wysoką cenę za swój program jądrowy i powinien przejść do produkcji broni. Inny poseł, Hossein Ali Haji Deligani, nazwał brak odstraszania jądrowego jedną z głównych słabości kraju i zasugerował, że test bomby może odbyć się w niedalekiej przyszłości.

Sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu Mohsen Rezaei również oświadczył, że wariant stworzenia broni jądrowej nie jest wykluczony. Konserwatywny komentator Davoud Modarresian nazwał opracowanie bomby gwarancją przetrwania kraju. Jednocześnie część irańskich polityków i komentatorów sprzeciwia się takiemu krokowi, ostrzegając, że może on wywołać zakrojoną na szeroką skalę odpowiedź wojskową, zanim Iran osiągnie odstraszanie jądrowe.

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Stan infrastruktury jądrowej

Według publikacji irańska infrastruktura jądrowa doznała znacznych uszkodzeń: naziemny obiekt w Natanz został zniszczony, a podziemne zakłady w Natanz i Fordow zostały uszkodzone i, według powszechnej oceny, nie działają. Uderzenia zniszczyły również jedyne w kraju zdolności do przetwarzania i konwersji uranu.

Jednocześnie nieznany pozostaje los 440,9 kilograma uranu wzbogaconego do 60%. Dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi w marcu oświadczył, że ponad 200 kilogramów tych zapasów znajduje się w tunelach w Isfahanie, a część w Natanz. We wrześniu agencja poinformowała, że ponad rok wcześniej utraciła możliwość śledzenia tych zapasów.

Amerykańscy i izraelscy urzędnicy twierdzą, że Iran przeniósł tysiące wirówek do głęboko położonego obiektu w górze Pickaxe. Iran z kolei odrzuca rezygnację z zapasów wysoko wzbogaconego uranu, lecz proponował ich rozcieńczenie w ramach szerszego porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi.

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