Irańska agencja Mehr poinformowała o aktywacji systemów obrony powietrznej w prowincji Isfahan, gdzie znajduje się zakład wzbogacania uranu. Nie podano przyczyny aktywacji. Kilka godzin później Student News Network, powołując się na zastępcę gubernatora prowincji Isfahan, podała, że urzędnik zaprzeczył informacjom o działaniu obrony powietrznej w regionie, pisze Jerusalem Post.

Doniesienia o dronie i tankowcu

Irańskie media oświadczyły również, że siły obrony powietrznej kraju zestrzeliły amerykański bezzałogowiec MQ-1 w pobliżu Cieśniny Ormuz. W materiale nie przedstawiono niezależnego potwierdzenia tej informacji.

Ponadto irańska marynarka wojenna oświadczyła, że czwarty w ciągu ostatnich 24 godzin tankowiec z ropą stanął w ogniu po zderzeniu z miną morską w ograniczonej strefie na wschód od Cieśniny Ormuz. Irańska telewizja państwowa przekazała, że w oświadczeniu nie wskazano tankowca, jego bandery, ładunku ani stanu załogi.

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Obawy MAEA

Obiekt wzbogacania uranu w Isfahanie znalazł się w centrum uwagi po tym, jak Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej poinformowała o rosnących obawach w związku z nim. Według poufnego raportu MAEA, z którym zapoznał się Reuters, Iran zadeklarował istnienie podziemnego zakładu wzbogacania paliwa w Isfahanie, jednak nie zezwolił agencji na przeprowadzenie jego inspekcji.

W swoim kwartalnym raporcie dla państw członkowskich MAEA zaznaczyła, że nie zna dokładnej lokalizacji obiektu, jego statusu na potrzeby zabezpieczeń ani tego, czy znajduje się tam materiał jądrowy.

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