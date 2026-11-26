Sześć kobiet zostało w tym roku skazanych w Iranie na śmierć w związku ze styczniowymi antyrządowymi protestami — poinformowała specjalna sprawozdawczyni ONZ ds. praw człowieka w Iranie Mai Sato. Co najmniej 39 osób zostało już straconych w sprawach związanych z tymi protestami, podaje BBC News.

Według Rahay Bahreini, badaczki Amnesty International, protestujące kobiety i dysydentki są skazywane na śmierć na skalę nienotowaną od dziesięcioleci. Sato poinformowała również o gwałtownym wzroście liczby aresztowań i wyroków wobec mężczyzn i kobiet.

Sprawa sióstr Rahimi

Według jej kuzyna Masuda Nourmohammadiego 21-letnia Tarane Rahimi przebywa w celi śmierci. Ona i jej siostra bliźniaczka Romina zostały zatrzymane pod koniec stycznia po udziale w protestach. Rodzina przez ponad trzy miesiące nie wiedziała, gdzie przetrzymywane są kobiety — twierdzi Nourmohammadi.

Siostry były sądzone w Isfahanie w sprawie związanej z protestami w rejonie, gdzie zginął funkcjonariusz sił bezpieczeństwa Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. BBC zapoznało się z częścią wyroku, w której wskazano, że Tarane Rahimi uznano za winną „moharebeh” — przestępstwa, za które irańskie prawo przewiduje karę śmierci. W dokumencie mowa o rzekomym dobyciu broni białej z zamiarem narażenia życia ludzi na niebezpieczeństwo.

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Jak podała Sato, Romina Rahimi została skazana na 25 lat pozbawienia wolności za pomoc w popełnieniu „moharebeh”. Obie siostry zaprzeczają wszystkim postawionym im zarzutom. Według źródeł zaznajomionych ze sprawą ich prawnicy złożyli skargę, w której zarzucili tortury i przemoc seksualną podczas przesłuchań. Nourmohammadi twierdzi, że Tarane podpisała zeznanie po groźbie zgwałcenia jej siostry na jej oczach.

Stanowisko władz i dane obrońców praw człowieka

Ambasada Iranu w Londynie odrzuciła twierdzenia o torturach i oświadczyła, że wyroki śmierci w sprawach związanych z zamieszkami w styczniu 2026 roku wydano za umyślne zabójstwa lub „moharebeh”. Podkreślono również, że kara śmierci nie jest stosowana wyłącznie za pokojowy protest, który określono jako legalny i chroniony prawem.

Styczniowe protesty rozpoczęły się pod koniec grudnia z powodu problemów gospodarczych i przekształciły się w największe wystąpienia przeciwko religijnemu przywództwu kraju od czasu rewolucji islamskiej w 1979 roku. Agencja praw człowieka Hrana oświadczyła, że ustaliła dane ponad 7 tys. osób zabitych podczas późniejszego tłumienia protestów, głównie demonstrantów. Władze Iranu twierdzą, że łącznie zginęło 3117 osób, w tym funkcjonariusze sił bezpieczeństwa, i obarczają odpowiedzialnością za zamieszki „terrorystów” i „buntowników”.

Według Sato kolejne trzy kobiety zostały w tym roku skazane na śmierć pod zarzutami bluźnierstwa, „szerzenia zepsucia na ziemi”, szpiegostwa i „moharebeh”. Wyroki śmierci w trzech sprawach związanych z protestami zostały już uchylone, jednak dwie z nich skierowano do ponownego rozpatrzenia.

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