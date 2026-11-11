Badanie w Irlandii nie wykazało związku między wieloletnią ekspozycją na fluoryzowaną wodę pitną a gorszymi funkcjami poznawczymi u osób starszych. Naukowcy przeanalizowali dane około 2 500 uczestników Irlandzkiego Longitudinalnego Badania Starzenia się (TILDA), których średni wiek wynosił 65 lat, podaje ScienceAlert.

Dane z ponad 50 lat

Badaczom udało się prześledzić ekspozycję uczestników na fluoryzowaną wodę przez co najmniej 50 lat. W Irlandii ogólnokrajowy program fluoryzacji wody wprowadzono w 1964 roku, jednak stężenie fluoru w systemach zaopatrzenia w wodę różniło się w zależności od miejsc, w których mieszkali uczestnicy.

Uczestników podzielono na grupy o niskim, średnim i wysokim poziomie ekspozycji na fluor, określonym na podstawie miejsc ich zamieszkania w ciągu życia. Dane te następnie porównano z wynikami dwóch ocen funkcji poznawczych. Nie stwierdzono związku między poziomem ekspozycji a wynikami poznawczymi.

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Ograniczenia wniosków

Główny autor pracy, specjalista zdrowia publicznego Vinay Sharma z Trinity College Dublin, zaznaczył, że trwająca całe życie ekspozycja na fluoryzowaną wodę w stężeniach stosowanych w Irlandii nie wiąże się z gorszymi funkcjami poznawczymi w starszym wieku.

Część najmłodszych uczestników była narażona na działanie fluoryzowanej wody przez pierwsze pięć lat życia. W tej podgrupie również nie wykryto związku z wynikami poznawczymi, jednak stanowiła ona jedynie 5% próby — 124 osoby, co ogranicza siłę tego wniosku.

Autorzy podkreślają, że brak wykrytego związku nie dowodzi całkowitej nieszkodliwości fluoru dla mózgu. Dwa wcześniejsze badania w Chinach wiązały zaburzenia poznawcze u osób starszych z nadmierną ekspozycją na fluor i fluorozą, dlatego nie można ich bezpośrednio porównywać z irlandzkimi danymi.

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