Pod koniec listopada w Pakistanie oczekiwane jest trzecie posiedzenie Strategicznego Komitetu Polityczno-Obronnego Sojuszu Obrony Mekki, które ma odbyć się w Islamabadzie. W spotkaniu mają uczestniczyć ministrowie spraw zagranicznych i obrony, a także dowódcy wojskowi Pakistanu, Arabii Saudyjskiej i Turcji, podaje The Express Tribune, powołując się na źródła dyplomatyczne.

Uczestnicy mogą omówić realizację trójstronnej umowy obronnej oraz rozwój sytuacji w dziedzinie bezpieczeństwa regionalnego. Spotkanie jest przygotowywane w obliczu niepewności wokół konfliktu z Iranem i możliwości nowych uderzeń wojskowych na ten kraj, podczas gdy wysiłki dyplomatyczne na rzecz uregulowania sytuacji trwają.

Ratyfikacja umowy przez Turcję

Posiedzenie w Islamabadzie będzie pierwszym po tym, jak parlament Turcji 7 listopada ratyfikował Wspólną Umowę Obronną Mekki. Dokument poparło 279 deputowanych, przeciw zagłosowało 119. Podczas debaty przedstawiciele tureckiego rządu oświadczyli, że porozumienie ma charakter obronny i nie jest skierowane przeciwko żadnemu państwu trzeciemu.

Umowę 7 sierpnia podpisali premier Pakistanu Shehbaz Sharif, następca tronu Arabii Saudyjskiej Mohammed bin Salman oraz prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan. Przewiduje ona zbiorową pomoc w razie zbrojnego ataku na którekolwiek z trzech państw, przy czym charakter i zakres takiej pomocy strony mają określać wspólnie.

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Wcześniejsze decyzje komitetu

Pierwsze posiedzenie komitetu odbyło się 31 sierpnia w Stambule. Strony uzgodniły wówczas utworzenie stałego sekretariatu w Rijadzie, którym przez pierwsze trzy lata miał kierować sekretarz generalny z Pakistanu. Przewidziały również współpracę w przemyśle obronnym, wspólnych pracach technologicznych i produkcji oraz wzmocnienie koordynacji sił zbrojnych.

Drugie, nadzwyczajne posiedzenie przeprowadzono 5 października w Rijadzie po nasileniu zagrożeń dla bezpieczeństwa Arabii Saudyjskiej, w tym ataków przypisywanych jemeńskiemu ruchowi Huti. Komitet zgodził się przejść do praktycznej realizacji zobowiązań dotyczących obrony zbiorowej, w tym zapewnić uzgodnione siły i środki oraz możliwość ich szybkiego rozmieszczenia w Arabii Saudyjskiej zgodnie z ustawodawstwem krajowym państw członkowskich.

Na posiedzeniu w Rijadzie emerytowany generał porucznik Nauman Mahmood został również mianowany pierwszym sekretarzem generalnym sojuszu na trzyletnią kadencję. Jednocześnie ratyfikacja umowy przez Turcję nie oznacza automatycznego zezwolenia na wysłanie tureckich wojsk za granicę: do tego konieczny jest odrębny mandat parlamentu.

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