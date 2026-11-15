W Islamabadie w niedzielę rozpoczęło się dwudniowe spotkanie Rady Ministrów Organizacji Współpracy Gospodarczej (ECO), w którym uczestniczą ministrowie spraw zagranicznych i szefowie delegacji 10 państw członkowskich. Poinformowała o tym Anadolu Agency.

Pierwszego dnia odbyło się spotkanie wysokich urzędników państw uczestniczących. Główne posiedzenie 30. Rady Ministrów ECO zaplanowano na poniedziałek. Przewodniczy mu pakistański dyplomata Ishaq Dar. W wydarzeniu uczestniczą także przedstawiciele Sekretariatu ECO oraz struktur podległych organizacji.

Przewodnictwo Pakistanu

Pakistan będzie przewodniczył ECO w latach 2026–2027 pod hasłem „Ożywienie regionalizmu na rzecz odpornej ECO”. W oświadczeniu pakistańskiego MSZ wskazano, że kraj planuje skoncentrować się na wzmacnianiu regionalnej łączności, pogłębianiu integracji, rozwijaniu partnerstw i wspólnych działaniach na rzecz większego dobrobytu, zrównoważonego rozwoju i odporności regionu.

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Strona pakistańska oświadczyła również, że przewodnictwo ma ożywić rolę ECO jako platformy regionalnej współpracy, dialogu i interakcji gospodarczej.

Skład organizacji

Organizacja Współpracy Gospodarczej została założona w 1985 roku przez Turcję, Iran i Pakistan. W 1992 roku dołączyły do niej Afganistan, Uzbekistan, Kirgistan, Tadżykistan, Kazachstan, Azerbejdżan i Turkmenistan. Łączny nominalny PKB 10 państw członkowskich szacuje się na około 3 bln dolarów.

Delegacji tureckiej na spotkaniu przewodniczy wiceminister spraw zagranicznych Musa Kulaklikaya.

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