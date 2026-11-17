W Hiszpanii kibic Realu Oviedo został uznany za winnego przestępstwa z nienawiści za rasistowskie obelgi wobec napastnika Realu Madryt Kyliana Mbappé. Otrzymał 11 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu, grzywnę oraz dwuletni zakaz wstępu na stadiony sportowe.

Wyrok za obelgi podczas meczu

Jak podaje Channel NewsAsia, Real Madryt poinformował we wtorek, że kibic został skazany za przestępstwo z nienawiści. Nazwiska skazanego nie ujawniono.

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Do incydentu doszło w sierpniu 2025 roku podczas meczu, w którym Real Madryt pokonał Real Oviedo 3:0. Kibic nie odbędzie kary więzienia, jeśli nie naruszy zakazu wstępu na stadiony.

Dwunasty wyrok skazujący od 2024 roku

Zgodnie z hiszpańskim prawem kary krótsze niż rok dla osób, które po raz pierwszy popełniły wykroczenie, są zazwyczaj zawieszane. Jest to już 12. wyrok skazujący w sprawach o przestępstwa z nienawiści związanych z meczami La Ligi od czerwca 2024 roku.

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