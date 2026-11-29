29 listopada w Hiszpanii odbywają się przedterminowe wybory parlamentarne, po których może powstać koalicja konserwatywnej Partido Popular i prawonarodowego VOX. Jak informuje Tagesschau, większość sondaży dopuszcza, że tym partiom może ledwie wystarczyć mandatów do wspólnego utworzenia rządu.

Urzędujący premier, socjaldemokrata Pedro Sánchez, ogłosił przedterminowe wybory po tym, jak parlament nie poparł rządowych dekretów dotyczących wzmocnienia ochrony najemców. Przeciw były Partido Popular, VOX i katalońscy separatyści z Junts. Sánchez wezwał wyborców do wyboru między falą skrajnej prawicy a kontynuacją polityki otwartości, sprawiedliwości społecznej i odpowiedzialności ekologicznej.

Mieszkalnictwo i gospodarka

Jednym z ważnych tematów kampanii stał się kryzys mieszkaniowy. Według oceny Banku Hiszpanii w kraju brakuje około 750 tysięcy mieszkań. Problem jest szczególnie odczuwalny w dużych miastach, na wybrzeżu Morza Śródziemnego i na wyspach, dokąd przeprowadzają się młodzi ludzie i zagraniczni migranci zarobkowi.

Płaca minimalna w Hiszpanii wynosi około 1 400 euro miesięcznie, jednak w Madrycie i na Balearach takie dochody często nie wystarczają rodzinom na wynajem mieszkania. Umowy najmu zawiera się zazwyczaj na pięć lat, po czym warunki są zmieniane; podwyżki czynszu o 30% nie należą do rzadkości. Na Majorce jest około 2 tysięcy mieszkań socjalnych, podczas gdy w kolejce do nich czeka około 8 tysięcy rodzin.

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Jednocześnie Komisja Europejska prognozowała wzrost hiszpańskiej gospodarki o 2,6% w tym roku. Kraj oczekuje również około 100 milionów zagranicznych turystów. Jednak jesienią inflacja wynosiła od 4% do 5%, dlatego część ludności nie odczuwa skutków podwyżek płac i wzrostu gospodarczego.

Katastrofa i migracja

Na kampanię wyborczą wpłynęła również katastrofa kolejowa w pobliżu Toledo, w której zginęło 69 osób. Socjaldemokratyczny minister transportu podał się do dymisji kilka dni po katastrofie. Prokuratura Europejska bada, czy środki UE przeznaczone na utrzymanie tego odcinka kolejowego nie zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem.

Kolejnym przedmiotem sporów stała się migracja. Według stanu na połowę listopada do Hiszpanii nieregularną drogą przybyło 44 238 osób, które nie opuściły kraju; w ostatnim czasie główną trasą były Wyspy Kanaryjskie. Partido Popular i VOX krytykują rząd Sáncheza za, ich zdaniem, słabą kontrolę graniczną. Lider VOX Santiago Abascal wezwał do odsyłania każdej osoby, która przybyła nieregularną drogą, tą samą trasą, którą przybyła.

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