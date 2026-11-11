Hiszpańska Agencja Ochrony Danych (AEPD) wszczęła kontrolę TikToka w związku z możliwym rozpowszechnianiem na platformie materiałów przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci. Jednocześnie regulator odrzucił żądanie rządu dotyczące tymczasowego zablokowania aplikacji w Hiszpanii i oświadczył, że skoncentruje się na działaniach wobec konkretnego nielegalnego kontentu, informuje Channel NewsAsia.

Co sprawdzi regulator

Podstawą kontroli było śledztwo hiszpańskiego serwisu internetowego Maldita.es. Udokumentowało ono 1183 wpisy o charakterze jednoznacznym. AEPD planuje zwrócić się do redakcji o linki wykryte w trakcie śledztwa, a także wystąpić do TikToka z zapytaniem o środki podjęte przez platformę w celu usunięcia wskazanych treści.

Po przeanalizowaniu otrzymanych informacji agencja oświadczyła, że podejmie konkretne, proporcjonalne i odpowiednie działania. Wśród możliwych kroków AEPD wymieniła ograniczenie dostępu do linków i poszczególnych treści, które mogą obejmować niezgodne z prawem przetwarzanie danych małoletnich.

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Odrębne badanie karne

Prokurator generalny Hiszpanii polecił również prokuratorowi ds. cyberprzestępczości sprawdzenie możliwych przestępstw związanych z produkcją i rozpowszechnianiem materiałów przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci oraz demoralizacją małoletnich, które mogły zostać popełnione na TikToku.

TikTok nie udzielił natychmiastowego komentarza na zapytanie Reutersa. AEPD zaznaczyła, że wiodącym europejskim regulatorem TikToka w dziedzinie ochrony danych jest irlandzka Komisja Ochrony Danych, co ogranicza uprawnienia hiszpańskiego organu. Jednocześnie AEPD przekaże informacje irlandzkiemu regulatorowi, innym organom europejskim i Komisji Europejskiej.

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