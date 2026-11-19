W Hiszpanii Partia Ludowa i Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza mają zbliżone poparcie przed przedterminowymi wyborami 29 listopada. Zgodnie z sondażem Politico Europe, przeprowadzonym przez firmę PF Global, Partia Ludowa może uzyskać 29,5% głosów, a socjaliści — 27,2%.

Margines błędu badania wynosi 2,6 punktu procentowego, dlatego publikacja ocenia różnicę między dwiema czołowymi siłami jako statystycznie nieistotną. Sondaż przeprowadzono wśród 2454 mieszkańców Hiszpanii w dniach 15–17 listopada. Lider Partii Ludowej Alberto Núñez Feijóo i premier Pedro Sánchez przygotowują się do debaty w czwartek.

Pozycja Vox

Ultraprawicowa partia Vox, która zajmuje trzecie miejsce w sondażu, może zdobyć 19,6% głosów. Łączne poparcie dla Partii Ludowej i Vox niemal sięga 50%. Zdaniem Politico Europe czyni to Feijóo wyraźnym faworytem w walce o stanowisko kolejnego szefa rządu Hiszpanii.

Sondaż odnotował także zmianę sympatii wyborców w porównaniu z 2023 rokiem. W szczególności 20% osób, które wówczas poparły Partię Ludową, obecnie oświadczyło, że zagłosuje na Vox. Kolejne 10% byłych wyborców socjalistów poinformowało o zamiarze poparcia Partii Ludowej.

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Słabsza pozycja lewicowych sojuszników

Sojusznicy socjalistów po ich lewej stronie tracą poparcie. Sumar, który przez trzy lata był młodszym partnerem w rządzie, zmienił nazwę na Frente Amplio. Według sondażu ta siła polityczna uzyskuje 5,9%, a Podemos, który nie przystąpił do sojuszu, — 2,2%. Łącznie jest to mniej niż 12,3%, które Sumar uzyskał w 2023 roku.

Około 29% wyborców Frente Amplio i Podemos oświadczyło, że jest gotowych poprzeć Sáncheza 29 listopada, aby nie dopuścić Vox do władzy. Jednocześnie około 30% zwolenników socjalistów popiera Sáncheza przede wszystkim po to, aby nie dopuścić do władzy lidera Vox, Santiago Abascala. Wśród wyborców Partii Ludowej i Vox 59% wskazało usunięcie Sáncheza ze stanowiska premiera jako swój priorytet.

Badanie wykazało także brak zaufania do liczenia głosów wśród części wyborców partii prawicowych. W uczciwość liczenia wątpi 65% zwolenników Vox i 34% wyborców Partii Ludowej, podczas gdy wśród zwolenników socjalistów jest to 15%.

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