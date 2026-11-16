W Hiszpanii zatrzymano 24-letnią Isabel Peraltę, rzeczniczkę neonazistowskiej organizacji Nucleo Nacional. Jak podaje The Independent, została zatrzymana 6 listopada po tym, jak hiszpańska policja przechwyciła rozmowę telefoniczną z jej chłopakiem. Według hiszpańskiej gazety El País Peralta miała mówić o zamiarze przeprowadzenia strzelaniny do francuskich protestujących w Paryżu.

Wraz z Peraltą zatrzymano 13 innych członków Nucleo Nacional, w tym lidera ugrupowania Ivána Rico. Działalność organizacji zawieszono.

Przechwycona rozmowa

Według El País rozmowa odbyła się kilka dni po protestach studenckich 17 października. Peralta miała żałować, że musi pracować, zamiast móc przeprowadzić atak. Powiedziała, że zamiast otwierać bar, mogłaby wziąć karabin półautomatyczny i strzelać do ludzi, a mając trzy magazynki amunicji, mogłaby zabić 60 protestujących.

Po przeanalizowaniu dowodów policja oświadczyła, że uważa Peraltę za gotową poświęcić życie dla swojej ideologii. Kilka dni przed zatrzymaniem miała także opublikować w mediach społecznościowych groźbę pod adresem premiera Hiszpanii Pedra Sáncheza oraz wezwać do „zbrojnego ruchu” w kraju.

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Broń i decyzja sądu

Policja poinformowała, że w mieszkaniu Peralty znajdowało się 13 karabinów, trzy pistolety i dziesięć pudeł amunicji. Na jednej ze znalezionych sztuk broni widniał symbol hiszpańskiej jednostki, która walczyła po stronie nazistowskiej armii podczas II wojny światowej, pisze El País.

Funkcjonariusze znaleźli także noże ze swastykami, kastety z nazistowską symboliką, rzeźbę orła Trzeciej Rzeszy, rzeźbę Adolfa Hitlera oraz obraz ze swastyką. Ponadto skonfiskowano dziesięć noży.

Sąd w Gijón nakazał zawieszenie działalności Nucleo Nacional, zamknięcie siedziby organizacji oraz zablokowanie jej kont w mediach społecznościowych i rachunków bankowych. Wszystkich 14 zatrzymanych podejrzewa się o podżeganie do nienawiści wobec grup wrażliwych oraz osób o przeciwstawnych poglądach ideologicznych.

W ubiegłym roku Peralta została skazana na rok więzienia i grzywnę za podżeganie do dyskryminacji i nienawiści wobec społeczności marokańskiej w związku z wypowiedziami z 2021 roku. W lipcu jej apelację odrzucono, a wyrok utrzymano w mocy. W 2023 roku Niemcy dożywotnio zakazały jej wjazdu do kraju.

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