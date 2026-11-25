We Włoszech 31,5% kobiet w wieku od 16 do 75 lat przynajmniej raz w życiu doświadczyło przemocy fizycznej lub seksualnej. Stanowi to około 7 mln osób, informuje ANSA English, powołując się na dane Krajowego Instytutu Statystyki Istat.

Dane służby statystycznej

Istat opublikował dane 25 listopada, w Międzynarodowym Dniu Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Dane przedstawiono w raporcie instytucji „Przemoc wobec kobiet w rodzinie i poza nią”. Według szacunków służby wskaźnik 31,5% obejmuje kobiety, które w ciągu życia doświadczyły co najmniej jednego przypadku przemocy fizycznej lub seksualnej. Raport dotyczy wyłącznie kobiet w wieku od 16 do 75 lat.

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Przemoc fizyczna i seksualna

Przemocy fizycznej doświadczyło 18,9% kobiet, czyli około 4 189 000 osób. Co najmniej jednej formy przemocy seksualnej doświadczyło 22,8% kobiet w kraju. W komunikacie Istat wskaźniki te przedstawiono osobno dla przemocy fizycznej i seksualnej.

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