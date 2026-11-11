We Włoszech po anonimowym e-mailu z groźbą wybuchu ewakuowano uczniów i pracowników dziesiątek szkół w kilku miastach. ANSA English informuje o tym, powołując się na źródła.

Ewakuacja i kontrole

Według agencji e-mail trafił do placówek oświatowych w różnych miastach kraju. Ewakuację przeprowadzono w szkołach, których dotyczyła groźba. Funkcjonariusze organów ścigania prowadzą tam kontrole bezpieczeństwa.

O groźbie poinformowały agencję źródła, których nie wymieniono w publikacji. W informacji mowa jest o dziesiątkach placówek oświatowych, jednak nie podano dokładnej liczby szkół.

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Wcześniejszy przypadek

Podobny incydent miał miejsce we Włoszech kilka dni wcześniej, zauważa ANSA. Wówczas e-mail wysłano do 280 dyrektorów szkół.

Tekst agencji jest datowany na 11 listopada 2026 roku. W chwili publikacji funkcjonariusze organów ścigania kontynuowali kontrole w placówkach, które otrzymały groźbę.

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