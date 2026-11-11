Co najmniej 300 szkół we Włoszech ewakuowano w środę po otrzymaniu identycznych wiadomości e-mail z ostrzeżeniem o bombie. Minister edukacji Giuseppe Valditara poinformował o tym telewizję La7, podaje France 24.

Liczba szkół może wzrosnąć

Według Valditary liczba placówek edukacyjnych objętych tymi wiadomościami może wzrosnąć. W jednej ze szkół w Rzymie rodziców poinformowano, że po ogólnokrajowym ostrzeżeniu wszyscy uczniowie zostali przeniesieni w bezpieczne miejsce, gdzie pozostają pod nadzorem nauczycieli.

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Policja bada incydent

Rzecznik rzymskiej policji oświadczył, że włoskie siły policyjne prowadzą dochodzenie w tej sprawie. France 24 zaznacza, że dzieje się to w obliczu rosnących obaw w Europie dotyczących tak zwanych zagrożeń hybrydowych, które według redakcji były wymierzone w supermarkety, banki krwi, ruch lotniczy i nadawców.

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