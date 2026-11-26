W Toskanii we Włoszech były szef policji Gianni De Gennaro, który miał 78 lat, popełnił samobójstwo. W ubiegłą sobotę opiekun znalazł go martwego w fotelu w wiejskim domu. We Florencji ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok, jednak okoliczności śmierci nie budzą już wątpliwości, informuje Der Spiegel.

De Gennaro pracował w policji od 1973 roku. W trakcie kariery kierował urzędem antymafijnym, policją i służbami specjalnymi, a także był sekretarzem stanu. Podczas szczytu G8 w Genui w 2001 roku stał na czele włoskiej policji. Zarzucano mu, że rzekomo nakłonił urzędnika do składania fałszywych zeznań, jednak sąd uniewinnił De Gennaro.

Śledztwo w sprawie zabójstwa Borsellino

Przed śmiercią De Gennaro figurował w nowym śledztwie związanym ze śmiercią antymafijnego prokuratora Paola Borsellino i pięciu jego ochroniarzy. Zostali oni zabici bombą samochodową na Sycylii w 1992 roku. Wówczas De Gennaro był zastępcą szefa antymafijnego zarządu DIA.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Prokuratorzy podejrzewali go o to, że mógł skierować ówczesne śledztwo na fałszywy trop. Krótko przed śmiercią funkcjonariusze przeszukali jego dom i biuro, a wniosek o areszt domowy został odrzucony. Sam De Gennaro do końca utrzymywał, że jest niewinny. Na 1 grudnia miał wyznaczoną rozprawę sądową na Sycylii wraz ze swoim adwokatem.

Listy pożegnalne i żądania opozycji

De Gennaro pozostawił dwa dyski twarde i kilka listów pożegnalnych, które znajdują się w dyspozycji śledczych. Wśród nich były wiadomości do rodziny i współpracowników, datowane na 17 listopada. Dwie kolejne koperty zaadresował do sycylijskich prokuratorów oraz do osoby, która zechce upublicznić jego oświadczenie. Według publikacji w wiejskim domu miał rzekomo dwie torby ze starymi dokumentami.

Opozycja domaga się pełnego opublikowania listów oraz rozpatrzenia sprawy przez parlamentarną komisję antymafijną. Pogrzeb De Gennaro planowany jest w Rzymie z uroczystą ceremonią dla wysokich urzędników. Oczekuje się udziału prezydenta Sergia Mattarelli oraz premier Giorgii Meloni.

Czytaj nas na