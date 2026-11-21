W Rzymie Lazio pokonało Lecce 3:0 w meczu mistrzostw Włoch i umocniło się na prowadzeniu w Serie A. Rzymska drużyna ma 32 punkty po 12 meczach, odniosła dziesiąte zwycięstwo i pozostaje niepokonana w tym sezonie. Przewaga Lazio nad Interem, który miał rozegrać wyjazdowy mecz w niedzielę, wynosi cztery punkty, informuje Channel NewsAsia.

Dublet Noslina

Gospodarze objęli prowadzenie w 25. minucie. Gustav Isaksen dośrodkował w pole karne, gdzie Tijjani Noslin wyprzedził swojego obrońcę i głową skierował piłkę w dolny róg bramki.

W drugiej połowie Noslin skompletował dublet po podaniu piętą od Kennetha Taylora. Napastnik Lazio zakończył akcję strzałem na bramkę. Ostateczny wynik w 90. minucie ustalił Davide Frattesi: po podaniu głową od Matteo Cancellieriego przerzucił piłkę nad bramkarzem zza pola karnego.

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Bojkot kibiców

Według publikacji większość kibiców Lazio nadal bojkotuje mecze u siebie na znak protestu przeciwko właścicielowi klubu Claudio Lotito. Nie przeszkodziło to jednak drużynie Gennaro Gattuso w kontynuowaniu udanej serii.

Frattesi, który w sierpniu dołączył do Lazio na zasadzie wypożyczenia z Interu, zdobył bramkę w drugim meczu z rzędu. Wcześniej trafiał także w trzech pierwszych zwycięstwach rzymskiego klubu.

W innym meczu dnia Como pokonało Cagliari 2:0 dzięki golom Jacobo Ramona i Lucasa da Cunhi. Po tym wyniku Como zajmuje czwarte miejsce z 26 punktami.

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