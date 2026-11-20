We Włoszech rozpoczął się 24-godzinny strajk generalny, w ramach którego pracownicy i studenci wyszli na ulice, aby protestować. Demonstracje odbywają się między innymi w Rzymie, Mediolanie, Neapolu, Genui, Bolonii, Bari i Turynie, informuje ANSA English.

Protesty przeciwko rządowi i projektowi budżetu

Strajk zorganizowały związki zawodowe CGIL i Cobas, a do protestów dołączyła także ogólnoeuropejska mobilizacja studentów. Uczestnicy sprzeciwiają się rządowi premier Giorgii Meloni, projektowi budżetu na 2027 rok, wysokim kosztom życia oraz stanowi systemu edukacji.

W Rzymie rozpoczął się marsz zorganizowany przez CGIL, na którego czele stanął sekretarz generalny związku Maurizio Landini. Dołączyła do niego sekretarz opozycyjnej Partii Demokratycznej Elly Schlein. Landini oświadczył, że rząd musi wysłuchać ludzi, którzy wyszli na ulice, oraz że związek będzie kontynuował mobilizację.

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Oczekiwane zakłócenia w działaniu usług

Strajk obejmuje sektor publiczny i prywatny, w tym edukację, ochronę zdrowia, lokalny transport publiczny, porty i usługi taksówkowe. Oczekiwane są zakłócenia w funkcjonowaniu szkół, placówek medycznych i transportu publicznego.

Strajk nie obejmuje transportu lotniczego i kolejowego. Kursowanie autobusów, tramwajów i metra będzie regulowane przez lokalne przedziały czasowe gwarantowanej obsługi. Niektóre przedsiębiorstwa transportowe, w tym ATM w Mediolanie, ATVO w Wenecji, ANM w Neapolu i AMTAB w Bari, są zwolnione z udziału w akcji.

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