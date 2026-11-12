12 listopada we Włoszech w wieku 77 lat zmarł dziennikarz i wieloletni korespondent wojenny Toni Capuozzo. Poinformowała o tym ANSA.

Informacja o raku

Na kilka dni przed śmiercią Capuozzo poinformował, że ma chorobę nowotworową. Agencja zaznacza, że dziennikarz zmarł w czwartek w wieku 77 lat.

Reportaże wojenne

Capuozzo znaczną część swojej kariery poświęcił relacjonowaniu wojen w różnych krajach świata. Pracował jako korespondent w strefach działań wojennych.

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Dziennikarz współpracował z należącą do Berlusconiego grupą medialną Mediaset. Wśród redakcji, dla których pracował, ANSA wymienia Tg5, Tg4 i Studio Aperto.

Agencja charakteryzuje Capuozzo jako dziennikarza starej szkoły. Jego działalność zawodowa była związana przede wszystkim z międzynarodowymi reportażami wojennymi.

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