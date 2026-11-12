We Włoszech zmarł korespondent wojenny Toni Capuozzo — ANSA English
12 listopada we Włoszech w wieku 77 lat zmarł dziennikarz i wieloletni korespondent wojenny Toni Capuozzo. Poinformowała o tym ANSA.
Informacja o raku
Na kilka dni przed śmiercią Capuozzo poinformował, że ma chorobę nowotworową. Agencja zaznacza, że dziennikarz zmarł w czwartek w wieku 77 lat.
Reportaże wojenne
Capuozzo znaczną część swojej kariery poświęcił relacjonowaniu wojen w różnych krajach świata. Pracował jako korespondent w strefach działań wojennych.
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Dziennikarz współpracował z należącą do Berlusconiego grupą medialną Mediaset. Wśród redakcji, dla których pracował, ANSA wymienia Tg5, Tg4 i Studio Aperto.
Agencja charakteryzuje Capuozzo jako dziennikarza starej szkoły. Jego działalność zawodowa była związana przede wszystkim z międzynarodowymi reportażami wojennymi.