W Tel Awiwie w Izraelu policja zatrzymała mężczyznę z nożem w pobliżu Jaira Golana, lidera izraelskiej lewicowej partii Demokraci. Do incydentu doszło podczas wydarzenia mobilizującego wyborców przed wyborami w Izraelu.

Wersje partii i policji

Partia Golana oświadczyła, że nieznany mężczyzna w kurtce zbliżył się do polityka w groźny sposób. Według Demokratów ochroniarze zablokowali mężczyznę, po czym duży nóż wypadł spod jego ubrania na ziemię. Ochrona powstrzymywała go do przybycia policji.

Policja potwierdziła zatrzymanie podejrzanego, który miał nóż, ale oświadczyła, że nie było próby zadania ciosu nożem. Jak podaje CBS News, funkcjonariusze zauważyli przedmiot wystający spod płaszcza mężczyzny stojącego obok Golana. Podczas przeszukania znaleziono przy nim nóż.

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Zatrzymany jest przesłuchiwany

Według policji zatrzymany jest mieszkańcem Jerozolimy w wieku od 20 do 29 lat. Został aresztowany i przewieziony na przesłuchanie.

Po incydencie Golan oświadczył, że podżeganie i przemoc nie powstrzymają jego zwolenników, oraz powiązał wydarzenie z „maszyną trucizny”, na czele której, jak powiedział, stoi premier Binjamin Netanjahu. Partia Demokraci oświadczyła również, że po długotrwałym sporze prawnym izraelska służba bezpieczeństwa wewnętrznego Szin Bet przejęła odpowiedzialność za ochronę Golana przed incydentem.

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