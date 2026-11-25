Sąd Okręgowy w Nazarecie w Izraelu skazał Ramiego Habiballaha, mieszkańca arabskiej wsi Ein Mahil, na 10 lat więzienia. Uznano go za winnego przekazywania środków osobom powiązanym z Hamasem, a także przekazania informacji i zdjęć z izraelskiego przedsiębiorstwa obronnego. Poinformował o tym „Jerusalem Post”, powołując się na prokuraturę.

Przyznanie się do winy w sprawie

Habiballah przyznał się do winy na podstawie zmienionego aktu oskarżenia w ramach ugody, którą zawarto po przedstawieniu znacznej części dowodów. Jednocześnie ugoda ta nie przewidywała wcześniej uzgodnionej kary.

Został skazany między innymi za pomoc wrogowi w czasie wojny, przekazywanie wrogowi informacji z zamiarem zaszkodzenia bezpieczeństwu państwa, spisek i usiłowanie spisku w celu popełnienia przestępstwa stanowiącego akt terrorystyczny, kontakty z zagranicznym agentem oraz zakazane transakcje dotyczące mienia terrorystycznego.

Przekazy i informacje o zakładzie

Według prokuratury w 2022 roku, gdy Habiballah był wolontariuszem w Turcji, poznał operacyjnego działacza Hamasu. Następnie pozostawali w kontakcie, a Habiballah przekazywał mu pieniądze.

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Zbierał również darowizny od mieszkańców Ein Mahil i przekazywał je stowarzyszeniu, które, według prokuratury, podejrzewał o powiązania z Hamasem. Łącznie przekazał co najmniej 160 tys. izraelskich szekli. W jego domu przechowywano kolejne 270 tys. szekli i 7,5 tys. euro w gotówce, przeznaczone na przekazanie temu stowarzyszeniu. Z materiałów zmienionego aktu oskarżenia wynika, że uważał, iż środki te nie zostaną wykorzystane do celów wojskowych.

Po rozpoczęciu wojny między Izraelem a Gazą Habiballah, według prokuratury, przekazał przedstawicielowi Hamasu zdjęcia i informacje o zakładzie obronnym, mając zamiar ułatwić atak na ten obiekt. Rozważał również dokonanie zamachu terrorystycznego w Jerozolimie i zwrócił się do dwóch osób, próbując rozwinąć plany ataków w Izraelu. Prokuratura oświadczyła, że aresztowanie Habiballaha uniemożliwiło realizację tych planów.

Oprócz 10 lat pozbawienia wolności sąd wymierzył mu kary pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz grzywnę w wysokości 25 tys. szekli. Sąd zgodził się również na konfiskatę około 150 tys. szekli i 7460 euro, zabezpieczonych u skazanego.

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