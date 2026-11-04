W Izraelu Sąd Okręgowy Centralny skazał mężczyznę w wieku około 30 lat na 10 lat pozbawienia wolności za zgwałcenie i czyny lubieżne wobec swojej siostrzenicy, która w czasie popełnienia przestępstw miała sześć lat. Sąd wymierzył mu również karę w zawieszeniu i nakazał wypłatę poszkodowanej 100 tys. izraelskich szekli odszkodowania, podaje Jerusalem Post.

Zawiadomienie po 15 latach

Z materiałów sprawy wynika, że dziewczynka przychodziła z matką do domu dziadków po zajęciach baletowych. Jej wujek mieszkał w oddzielnym pokoju w tym domu i podczas takich wizyt zostawał z nią sam na sam.

Sąd ustalił, że mężczyzna pokazywał dziecku na telefonie filmy o charakterze seksualnym i żądał, by odtwarzała to, co zobaczyła. Poszkodowana zgłosiła się na policję około 15 lat po tych wydarzeniach, będąc już osobą dorosłą.

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Stanowisko sądu i prokuratury

W wyroku sąd podkreślił, że skazany wykorzystał wiek dziecka i zaufanie rodziny. Matka poszkodowanej, która jest siostrą mężczyzny, nie wiedziała o przemocy wobec córki.

W raporcie dotyczącym wpływu przestępstwa na poszkodowaną wskazano, że przeżyte wydarzenia wpłynęły na jej poczucie bezpieczeństwa, zaufanie do siebie i innych ludzi, życie społeczne oraz relacje romantyczne. Sąd uwzględnił również, że przestępstwo popełnił bliski krewny.

Prokuratorka Shira Sochatsky oświadczyła, że poszkodowana zdobyła się na złożenie zawiadomienia dopiero po wielu latach. Jak powiedziała, sąd uznał zeznania kobiety za całkowicie wiarygodne i uznał mężczyznę za winnego wszystkich zarzutów.

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