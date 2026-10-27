We wtorek w Izraelu mają odbyć się wybory, których wynik może przesądzić o dalszych losach politycznych premiera Binjamina Netanjahu. Są to pierwsze wybory w kraju od ataku z 7 października 2023 roku. Prawo głosu ma około 7,3 mln osób, w tym ponad pół miliona wyborców będzie głosować po raz pierwszy.

Jak informuje Dawn, ostatnie opublikowane sondaże wskazywały na niemal równe poparcie dla Netanjahu i jego głównego rywala, byłego dowódcy wojskowego Gadiego Eisenkota. Szacuje się, że dziesiątki tysięcy obywateli Izraela przybyły z zagranicy, aby wziąć udział w głosowaniu.

Kampania po wojnach

Kampania wyborcza odbywa się na tle trzech lat regionalnych wojen na kilku frontach po wydarzeniach z 7 października. Kwestie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za atak stały się centralne w kampanii. Netanjahu kładł nacisk na własne doświadczenie w dziedzinie bezpieczeństwa, relacje z prezydentem USA Donaldem Trumpem i twierdził, że tylko on jest w stanie zagwarantować bezpieczeństwo obywateli.

Jeden z głównych zarzutów wobec premiera dotyczy tego, że nie wziął na siebie odpowiedzialności za atak z 7 października — najkrwawszy dzień w historii kraju. Eisenkot obiecał utworzyć niezależną państwową komisję w celu zbadania niepowodzeń w dziedzinie bezpieczeństwa, które doprowadziły do ataku. Rząd Netanjahu sprzeciwiał się takiemu śledztwu.

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Trudne negocjacje koalicyjne

Netanjahu powrócił do władzy w grudniu 2022 roku, wprowadzając do koalicji ultranacjonalistyczne siły skrajnej prawicy. Opozycja krytykuje go za wspieranie partii ultraortodoksyjnych, które dążą do utrzymania zwolnienia uczniów religijnych placówek edukacyjnych ze służby wojskowej.

Eisenkot stoi na czele nieformalnego bloku partii od prawicy po siły centrolewicowe. Obiecał zapobiegać utworzeniu państwa palestyńskiego, popiera izraelskie osiedla, lecz obiecuje przeciwdziałać przemocy ze strony osadników. Ani on, ani Netanjahu nie zadeklarowali publicznie gotowości do współpracy z listami głównie arabskimi, które reprezentują około 21% ludności kraju.

Liczenie ostatecznych wyników może potrwać kilka dni. Oczekuje się, że żadna partia nie zdobędzie samodzielnie wymaganych do większości 61 miejsc w 120-osobowym parlamencie, dlatego tworzenie koalicji może przeciągnąć się na tygodnie lub miesiące.

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