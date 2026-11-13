W Izraelu prokuratura okręgu północnego przygotowuje się do postawienia zarzutów mieszkańcowi Jafii, który został zatrzymany pod podejrzeniem publikowania podżegających treści w mediach społecznościowych. Zarzuca mu się między innymi podżeganie do rasizmu oraz bezpośrednie nawoływanie do popełnienia aktu terrorystycznego, podaje Jerusalem Post.

Publikacje o przywódcach Hamasu

Śledztwo wszczęto po zgłoszeniu policji dotyczącym wpisów na osobistej stronie podejrzanego. Został zatrzymany 26 października. Według policji wśród publikacji znalazły się materiały oddające hołd liderowi Hamasu Jahji Sinwarowi i założycielowi ugrupowania Ahmedowi Jasinowi, którym towarzyszyły wezwania do kontynuowania „walki i dżihadu” przeciwko Izraelowi.

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Policja twierdzi również, że mężczyzna publikował wpisy wychwalające osoby, które przeprowadziły ataki na cywilów i funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa. Sąd kilkakrotnie przedłużał jego areszt. Po wniesieniu aktu oskarżenia prokuratorzy mają, jak się oczekuje, wnioskować o pozostawienie podejrzanego w areszcie do zakończenia procesu.

Oddzielne zatrzymanie na Zachodnim Brzegu

W odrębnym przypadku w pobliżu miejscowości Jiftlik na Zachodnim Brzegu izraelscy funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali mężczyznę w wieku około 20 lat. Podczas przeszukania jego domu, według policji, znaleziono pistolet pneumatyczny, noże, inny sprzęt wojskowy oraz wojskową mapę obszaru wokół Strefy Gazy, którą policja nazwała tajną. Okoliczności przechowywania tych przedmiotów są badane.

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