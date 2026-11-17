Kandydat na przewodniczącego izraelskiego parlamentu Matan Kahana odrzucił propozycję pełniącego obowiązki premiera Binjamina Netanjahu i ministra finansów Becalela Smotricza, by poprzeć jego kandydaturę pod warunkiem, że deputowani partii arabskich nie będą pełnić funkcji wiceprzewodniczących.

Jak informuje Anadolu Agency, Kneset ma we wtorek przeprowadzić głosowanie nad następcą przewodniczącego Amira Ohany. Oczekuje się, że Kahana, deputowany partii Jaszar, uzyska poparcie 67 ze 120 parlamentarzystów, w tym 19 deputowanych partii arabskich.

Warunek poparcia

Smotricz, lider partii Religijny Syjonizm, w liście opublikowanym w serwisie społecznościowym X zaproponował poparcie dla Kahany. Według niego miało to zapewnić kandydatowi szerokie syjonistyczne poparcie ponad podziałami politycznymi. Partia Likud oświadczyła, że Netanjahu i Smotricz złożyli tę propozycję wspólnie.

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Smotricz poprosił Kahanę, by zgodził się tymczasowo kierować parlamentem do czasu utworzenia nowego rządu i obiecał podać się do dymisji, jeśli rząd, który zostanie utworzony, zechce wybrać innego przewodniczącego. Zażądał również, by na wiceprzewodniczących nie powoływano przedstawicieli list wyborczych, które, jak to ujął, nie określają Hamasu jako organizacji terrorystycznej. Warunek ten był wymierzony w arabskie partie Raam i Wspólną Listę.

Stanowisko Kahany

Kahana oświadczył, że odrzuca żądanie, które, jak powiedział, jest sprzeczne z zasadami odpowiedzialnej służby publicznej, i wezwał do poszanowania procesu demokratycznego oraz jego wyniku. Zapytał również, dlaczego miałby ignorować społeczność stanowiącą 21% ludności Izraela oraz frakcje parlamentarne, z którymi Netanjahu i Smotricz wcześniej współpracowali.

Komisja Organizacyjna Knesetu wcześniej zaleciła powołanie dziewięciu tymczasowych wiceprzewodniczących, w tym Ahmada Tibiego ze Wspólnej Listy oraz Walida Tahę z Raam. Kandydatury te muszą jeszcze zostać zatwierdzone przez pełny skład parlamentu. Prezydent Izraela Icchak Herzog 8 listopada powierzył liderowi Jaszaru Gadiemu Eisenkotowi misję utworzenia rządu; przeznaczono na to 28 dni z możliwością przedłużenia o kolejne 14 dni.

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