W Izraelu na punkcie kontrolno-przepustkowym obozu dla uchodźców Szuafat we Wschodniej Jerozolimie zatrzymano mężczyznę, który próbował dostać się na terytorium Izraela, używając w telefonie zdjęcia cudzego dokumentu tożsamości.

Zdjęcie dokumentu w telefonie

Jak informuje Jerusalem Post, mężczyzna nie miał podstaw prawnych do wjazdu do Izraela. Na punkcie kontrolnym pokazał zdjęcie dokumentu, który według publikacji należał do osoby opisywanej przez źródło jako przestępca seksualny. Osoba ta znajduje się pod nadzorem jednostki Tzur Izraelskiej Służby Więziennej i nie mieszka w tej okolicy.

Na miejsce wezwano funkcjonariuszy jednostki Tzur, aby zweryfikowali tożsamość mężczyzny, który okazał zdjęcie dokumentu. Ustalili oni, że nie jest on właścicielem dokumentu tożsamości i według publikacji próbował nielegalnie dostać się na terytorium Izraela.

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Znajomość w więzieniu

Podczas przesłuchania funkcjonariusze organów ścigania ustalili, że zatrzymany znał właściciela dokumentu tożsamości. Według ich danych mężczyźni poznali się podczas odbywania kary w więzieniu, a następnie spotkali się ponownie w Jerozolimie w marcu.

Policja Izraela zatrzymała mężczyznę w celu dalszego dochodzenia. Dowódca jednostki Tzur, generał brygady Jehuda Aharoni, oświadczył, że sprawa ta pokazuje czujność i profesjonalizm funkcjonariuszy jednostki, a także znaczenie współpracy z innymi organami bezpieczeństwa i organami ścigania.

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