Pełniący obowiązki premiera Izraela Binjamin Netanjahu oświadczył, że jest gotów pozwolić liderowi partii Jaszar Gadiemu Eisenkotowi jako pierwszemu objąć stanowisko szefa rządu w ramach porozumienia rotacyjnego. Zaproponował taki mechanizm utworzenia rządu jedności narodowej.

Rezygnacja z zasady największej partii

Netanjahu poinformował, że jest gotów zrezygnować z zasady swojej partii Likud, zgodnie z którą rządem powinien najpierw kierować przedstawiciel największej partii. Jak stwierdził, uważa za konieczne odłożyć tę zasadę ze względu na skalę egzystencjalnego zagrożenia oraz możliwość utworzenia rządu, który jego zdaniem nie będzie w stanie sobie z nim poradzić.

Jak podaje Anadolu Agency, Netanjahu wezwał do natychmiastowego rozpoczęcia merytorycznych i intensywnych negocjacji w sprawie rządu jedności. Oświadczył także, że oczekuje od strony Eisenkota podobnej gotowości do kompromisów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Oświadczenia stron

Netanjahu twierdził, że partie arabskie mogą wykorzystać swoje wpływy w parlamencie do promowania środków dotyczących łączenia rodzin, które przewidywałyby przyznanie obywatelstwa setkom tysięcy Palestyńczyków, a także do utworzenia arabskiej autonomii w Galilei i na Negewie. Oświadczył również, że liderzy Wspólnej Listy będą ograniczać decyzje wojskowe rządu kierowanego przez siły lewicowe.

Eisenkot nie odpowiedział od razu na propozycję Netanjahu. Dzień wcześniej oświadczył, że wielu Izraelczyków dąży do utworzenia rządu jedności wyłącznie z partii syjonistycznych, który uchwali ustawę o służbie narodowej dla wszystkich.

Czytaj nas na