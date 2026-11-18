W Izraelu pierwsze kobiety-rekrutki mają rozpocząć służbę w pilotażowym programie integracji kobiet z jednostkami pancernymi Sił Obronnych Izraela. Szkolenie odbędzie się w bazie Shizafon na południu kraju, informuje „Jerusalem Post”, powołując się na wojskowych.

Jednakowe wymagania zawodowe

Program ma zapewnić kobietom możliwość służby na stanowiskach bojowych w wojskach pancernych. Wojskowi oświadczyli, że standardy zawodowe i operacyjne dla uczestniczek będą takie same jak dla mężczyzn służących w wojskach pancernych.

Przed uruchomieniem programu pilotażowego IDF określiły kryteria, według których rekrutki muszą potwierdzić zdolność do odbycia szkolenia i ukończenia programu. Według armii kryteria te odpowiadają obowiązującym wymaganiom kwalifikacji zawodowych dla mężczyzn czołgistów i opierają się na istniejących standardach operacyjnych.

Jednocześnie przygotowanie fizyczne uczestniczek zostanie dostosowane, aby utrzymać ich sprawność fizyczną i chronić zdrowie. Przed rozpoczęciem głównego szkolenia przejdą przygotowawczy kurs bojowego przygotowania fizycznego, aby wzmocnić możliwości fizyczne i wytrzymałość.

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Oddzielne załogi i oceny

Podczas programu pilotażowego będą obowiązywać przepisy dotyczące wspólnej służby, regulujące interakcje między żołnierzami różnej płci. Kobiety i mężczyźni nie będą służyć w tej samej załodze czołgu ani podczas szkolenia, ani w działalności operacyjnej.

Armia będzie także przeprowadzać odrębne oceny co kilka miesięcy, aby ustalić, czy program osiąga wyznaczone cele. Uruchomienie pilotażu następuje po sporach dotyczących integracji kobiet z wojskami pancernymi, w tym wśród religijnych syjonistycznych jesziw.

W czerwcu 25 jesziw oświadczyło, że zakaże swoim studentom wstępowania do wojsk pancernych w proteście przeciwko programowi. W kwietniu Wysoki Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że IDF muszą zapewniać równe możliwości mężczyznom i kobietom, którzy chcą obejmować stanowiska bojowe, z wyjątkiem przypadków, gdy ograniczenia są uzasadnione względami operacyjnymi. Sąd zobowiązał armię do rozpoczęcia pilotażu dotyczącego włączenia kobiet do manewrowych jednostek pancernych przed poborem w listopadzie 2026 roku.

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