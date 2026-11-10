Izraelski Krajowy Urząd Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego złożył na policji skargę na usługę dostawczą Wolt oraz jej dyrektora generalnego Tomera Cohena. Przewodniczący rady urzędu, były zastępca komendanta policji Moti Edri, wezwał do wszczęcia śledztwa karnego wobec firmy i jej szefa, a także do rozważenia skierowania sprawy do sądu w celu zawieszenia działania platformy, informuje Jerusalem Post.

Żądanie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo

Urząd twierdzi, że Wolt musi wyznaczyć osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo ruchu drogowego. Powołuje się na przepis 579 izraelskich przepisów ruchu drogowego, zgodnie z którym za przedsiębiorstwo uznaje się firmę lub działalność wykorzystującą co najmniej 40 pojazdów określonych kategorii, w tym motocykle i samochody osobowe.

Według Wolt za pośrednictwem jej platformy pracuje około 20 tys. kurierów. Urząd podał, że posiada numery rejestracyjne około 214 motocykli, skuterów i innych pojazdów kurierów, które pojawiły się w zgłoszeniach dotyczących incydentów związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Zdaniem instytucji jest to ponad pięciokrotność ustalonego progu i daje podstawy do uznania Wolt za przedsiębiorstwo w rozumieniu tego przepisu. W skardze wskazano również, że przepis 580(a) przewiduje osobistą odpowiedzialność dyrektora generalnego spółki.

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Stanowisko Wolt i żądania wobec policji

Wolt odrzuca taką interpretację, podkreślając, że jej kurierzy są niezależnymi wykonawcami, a nie pracownikami firmy. Serwis oświadczył, że reaguje na każdą skargę dotyczącą zachowania kurierów na drodze i ich udziału w wypadkach, lecz nie podał, ilu kurierom odebrano dostęp do platformy po takich zgłoszeniach.

We wrześniu urząd zażądał od Cohena wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo oraz przygotowania szczegółowego obowiązkowego planu ograniczania ryzyka. Według instytucji odpowiedź Wolt nie zawierała terminów realizacji, mierzalnych celów ani mechanizmów kontroli, a obiecany plan nie został złożony. Edri wezwał również policję do wzmocnienia ukierunkowanych kontroli niebezpiecznych naruszeń przepisów ruchu drogowego przez kurierów.

W Wolt nazwano działania urzędu kampanią mającą na celu odbudowę jego reputacji. Firma oświadczyła, że inwestuje znaczne środki w bezpieczeństwo ruchu drogowego, a także zaproponowała przedstawicielom instytucji spotkanie w celu wspólnego promowania praktycznych działań.

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