Sąd Magistracki w Beer Szewie w Izraelu skazał San-Lusiana Tevela na 28 miesięcy pozbawienia wolności za pomoc w kradzieży dwóch drogich systemów nagłośnieniowych z miejsca festiwalu Nova. Sprzęt skradziono dwa dni po ataku Hamasu z 7 października, podaje „Jerusalem Post”.

Wyrok i odszkodowanie

Tevel przyznał się do winy w dwóch zarzutach pomocnictwa w kradzieży kwalifikowanej na podstawie zmienionego aktu oskarżenia. Sąd wymierzył mu także grzywnę w wysokości 10 tys. izraelskich szekli i nakazał wypłatę 20 tys. szekli odszkodowania rodzicom Matana Liora oraz 10 tys. szekli jego partnerowi biznesowemu Amitajowi Rahumowi.

Samochód Tevela, użyty podczas przestępstwa, został skonfiskowany. Czas, który już spędził w areszcie w tej sprawie, zostanie zaliczony na poczet kary. Sąd orzekł także wobec niego kary pozbawienia wolności w zawieszeniu na 12 i sześć miesięcy, które mogą zostać wykonane w przypadku popełnienia określonych przestępstw przeciwko mieniu lub oszustw w ciągu trzech lat po jego zwolnieniu.

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Rola innych skazanych

Sędzia Amir Doron ustalił, że Tevel zapewnił logistykę, bez której realizacja schematu nie byłaby możliwa: wynajął przyczepę, przekazał swój samochód Ramowi Shahinowi i skontaktował uczestników, znając okoliczności kradzieży. Sąd uwzględnił przyznanie się Tevela do winy oraz jego zespół stresu pourazowego, wymierzając mu minimalną karę w ustalonym przedziale od 28 do 36 miesięcy.

Systemy nagłośnieniowe należały do firmy, której współwłaścicielami byli Matan Lior i Amitaj Rahum. Lior został zabity na festiwalu po tym, jak pomagał ewakuować uczestników pod ostrzałem. Shahin, którego sąd nazwał siłą napędową schematu, został wcześniej skazany na siedem lat więzienia, a Daniel Hasson — na trzy lata i cztery miesiące. Według sądu Hasson próbował sprzedać skradziony sprzęt, podając się za jego właściciela.

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