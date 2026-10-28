Na południu Izraela policja i ochotnicze jednostki ratownicze poszukują ludzi oraz pojazdów, które według doniesień zaginęły lub zostały zablokowane na zalanych terenach Negewu i Arawy. Ulewne deszcze stworzyły niebezpieczne warunki w dniu wyborów, informuje „Jerusalem Post”.

Ratownicy prowadzą poszukiwania na ziemi i z powietrza. W Beer Szewie woda zalała parkingi i centra handlowe, a mieszkańcy zgłaszali awarie kilku sygnalizacji świetlnych.

Zamknięcia dróg

Z powodu powodzi i ryzyka nagłych powodzi zamknięto kilka dróg na południu kraju oraz w rejonie Morza Martwego. Według Ynet ograniczenia objęły wszystkie trasy do i z Ejlatu, a policja zamknęła również drogę nr 90 z powodu złej pogody.

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Mieszkaniec Neot HaKikar Joni Stern powiedział Ynet, że mieszkańcy Arawy, w tym on sam, utknęli na drogach i nie mogą głosować. Zaapelował o wydłużenie czasu głosowania lub otwarcie drogi.

Wpływ pogody na głosowanie

W Meitarze jeden lokal wyborczy został tymczasowo zamknięty z powodu przerwy w dostawie prądu wywołanej pogodą. W pobliżu Ejlatu w ciągu trzech godzin we wtorek spadło 17 milimetrów deszczu. W Neot Smadar w ciągu połowy dnia spadła niemal jedna czwarta rocznej normy opadów, podał Ynet.

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