W Tel Awiwie i Dolinie Jezreel na północy Izraela setki osób przeprowadziły w sobotę, 7 listopada, demonstracje, wzywając do włączenia partii arabskich do nowego rządu. Uczestnicy domagali się również zakończenia rządów premiera Benjamina Netanjahu, informuje Anadolu Agency.

Apel o polityczne partnerstwo

Według Haaretz około 300 osób zgromadziło się w Dolinie Jezreel. Kolejne kilkaset protestujących wyszło na plac Habima w centrum Tel Awiwu, podał The Times of Israel.

W Tel Awiwie demonstranci trzymali transparenty po arabsku i hebrajsku z napisem: „67 mandatów. Wybierzmy nową drogę”. Było to odniesienie do łącznej liczby mandatów partii sprzeciwiających się Netanjahu, w tym dwóch arabskich list — Wspólnej Listy i RAAM — w 120-osobowym Knesecie.

Uczestnicy skandowali: „Bez partnerstwa nie ma pokoju”. Wzywali także do zakończenia polityki „dziel i rządź” oraz domagali się „wolności i równości dla wszystkich”. W demonstracji uczestniczyła organizacja Standing Together, która opowiada się za żydowsko-arabskim partnerstwem i równością polityczną.

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Mandat do utworzenia rządu

Demonstracje odbyły się przed ogłoszeniem przez prezydenta Izraela Icchaka Herzoga zamiaru powierzenia liderowi partii Jasz ar, Gadiemu Eisenkotowi, misji utworzenia kolejnego rządu. Według Ynet ceremonia wręczenia mandatu ma odbyć się w niedzielę o godz. 17:00 czasu lokalnego w rezydencji prezydenta.

Partie sprzeciwiające się Netanjahu zdobyły w wyborach 67 mandatów, z czego 19 należy do dwóch arabskich list. Siły popierające Netanjahu uzyskały 53 mandaty. Jednocześnie większość liderów partii opozycyjnych nie popiera utworzenia rządu, który zależałby od partii arabskich: bez nich mają 48 mandatów, podczas gdy do większości potrzeba co najmniej 61.

Żądanie uwolnienia dziennikarza

Część uczestników demonstracji wzywała także do uwolnienia dziennikarza Abda Abu Shahade. Izraelskie media informowały, że został on aresztowany w środę pod zarzutem kontaktu z zagranicznym agentem po podróży do Dohy, gdzie przeprowadził wywiad z byłym posłem do Knesetu Azmim Bisharą.

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