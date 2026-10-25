Na północy Izraela policja zatrzymała cztery kobiety podejrzane o oszukiwanie klientów, którzy zwracali się o pomoc w uzyskaniu zwrotu podatków. Według Jerusalem Post w sprawie jest około 500 potencjalnych poszkodowanych, a kwota prawdopodobnie bezprawnie uzyskanych środków wynosi setki tysięcy szekli.

Przeszukania i zatrzymania

Funkcjonariusze policji Okręgu Północnego oraz policji granicznej przeprowadzili naloty w domach podejrzanych, zatrzymali cztery kobiety i zabezpieczyli przedmioty, które według organów ścigania mogą być związane z domniemanymi przestępstwami. Wśród zatrzymanych są matka i dwie jej córki z Kafr Kanna, a także kobieta z Ilut. Obie miejscowości znajdują się w pobliżu Nazaretu.

Według jednostki dochodzeniowej ds. oszustw policji Okręgu Północnego trzy kobiety — matka, jedna z jej córek oraz mieszkanka Ilut — pracowały razem w legalnej firmie świadczącej usługi zwrotu podatków.

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Przelewy na prywatne konta

Według śledztwa podejrzane kontaktowały się z klientami, którzy chcieli sprawdzić prawo do zwrotu podatku, i proponowały im wpłatę opłaty za otwarcie sprawy na ich prywatne konto bankowe. Pieniądze były następnie, według policji, przelewane na fikcyjne konto utworzone przez podejrzane.

Wielu z około 500 potencjalnych poszkodowanych nie zgłosiło skarg na policję, dlatego śledczy kontaktowali się z nimi samodzielnie. Policja twierdzi również, że w ostatnich miesiącach podejrzane kontaktowały się z funduszami emerytalnymi klientów i wypłacały ich środki w gotówce. Mogło to pozbawić ludzi zarówno pieniędzy, jak i zgromadzonych świadczeń.

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