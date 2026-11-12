W nieuznawanej izraelskiej beduińskiej wiosce Al-Ziadna w pobliżu miasta Rahat zburzono domy członków rodziny kierowcy Jusufa Ziadny, który 7 października uratował 30 Izraelczyków podczas ataku Hamasu na festiwal muzyczny Nova. Kolejne dziesiątki budowli w wiosce, w której mieszka około 5 tys. osób, mają nakazy rozbiórki — podaje Jerusalem Post.

Odznaczenia i nakazy rozbiórki

Po wydarzeniach z 7 października Izrael nazwał Ziadnę bohaterem narodowym. Prezydent Icchak Herzog przyznał mu najwyższe cywilne odznaczenie za odwagę, a w 2024 roku Ziadna został wybrany do zapalenia pochodni podczas ceremonii z okazji Dnia Niepodległości Izraela. Jednocześnie oświadczył, że kampania władz przeciwko nielegalnej zabudowie umniejsza znaczenie tego uznania.

Wśród poszkodowanych rodzin są bliscy Ziadny, którzy ponieśli straty podczas ataku Hamasu. Jego kuzyn, również Jusuf al-Ziadna, oraz troje jego dzieci zostali uprowadzeni do Gazy. Dwoje dzieci uwolniono po 55 dniach, natomiast ojciec i kolejny syn, Hamza, zginęli w niewoli. Następnie zburzono domy i inne budowle brata oraz siostry zmarłego zakładnika.

Władze umieściły także zawiadomienia o eksmisji z kolejnych pięciu domów, w tym z domu Atefa al-Ziadny, którego syn Abed al-Rahman został zabity przez Hamas na plaży Zikim 7 października. Zgodnie z kopią dokumentu, do której dotarła JTA, mieszkańcom dano 30 dni na opuszczenie domów. Ziadna twierdzi, że w niektórych przypadkach rozbiórki rozpoczynały się przed upływem tego terminu.

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Spór o plan zabudowy

Obszar Al-Ziadna został w 2021 roku włączony do zatwierdzonego przez rząd planu przyłączenia go do Rahatu. Przewiduje on około 1900 lokali mieszkalnych, a także budynki publiczne, drogi, strefy handlowe i obiekty hodowlane. Jednak Urząd ds. Osiedli Beduińskich poinformował, że w ramach tego planu nie przydzielono jeszcze żadnej działki mieszkaniowej.

Urząd określił budowle zagrożone rozbiórką jako nowe i zbudowane nielegalnie. Jego przedstawiciel powiedział, że realizacja planu częściowo opóźniła się z powodu rzekomego utrudniania przez mieszkańców prac geodetów, odwiertów i prac archeologicznych. Burmistrz Rahatu Talal al-Krenawi powiedział, że przydział działek hamują nierozstrzygnięte roszczenia dotyczące własności ziemi, i zaznaczył, że nie wie o utrudnianiu prac planistycznych.

Zaostrzenie kontroli w Negewie

Rozbiórki w Al-Ziadnie są częścią szerszej kampanii kontroli zabudowy w Negewie, która nasiliła się za rządów premiera Binjamina Netanjahu. Według danych przedstawionych Knesetowi przez izraelskie Ministerstwo Bezpieczeństwa Narodowego, w latach 2023–2025 w Negewie zburzono około 14 280 nieautoryzowanych budowli — o 81% więcej niż w poprzednich trzech latach.

W dziesiątkach nieuznawanych beduińskich wiosek na Negewie mieszka około 90 tys. osób. Wiele z nich nie ma niezawodnego dostępu do wodociągów, elektryczności, kanalizacji ani utwardzonych dróg, a państwo uznaje ich domy za nielegalne. Część tych społeczności istniała jeszcze przed utworzeniem Izraela w 1948 roku.

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