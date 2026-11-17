W ZEA od 1 stycznia 2027 roku wejdą w życie nowe przepisy ruchu drogowego, które ograniczą czas prowadzenia pojazdu do dziewięciu godzin w ciągu dowolnych 24 godzin. Norma dotyczy wszystkich kierowców, jednak najbardziej wpłynie na kierowców ciężarówek i autobusów wykonujących dalekie trasy. Federalna Rada Ruchu Drogowego może zmienić ten limit. Zmiany przewiduje decyzja Rady Ministrów ZEA nr 174 z 2026 roku.

Nowe definicje pojazdów

Według The National, za ciężki pojazd towarowy będzie uznawany taki, którego masa bez ładunku przekracza 3,5 tony. Wcześniej próg wynosił 2,5 tony. Autobusy przewożące od dziewięciu do 26 pasażerów będą określane jako lekkie, a te przewożące ponad 26 pasażerów — jako ciężkie autobusy.

Nowe normy zabraniają również, aby ładunki wystawały poza gabaryty ciężkiego pojazdu. Wcześniej przewóz ładunków ponadgabarytowych mógł być dopuszczony przez organ licencyjny pod warunkiem spełnienia wymogów bezpieczeństwa i użycia znaków ostrzegawczych. Odrębne przepisy dotyczące specjalnych zezwoleń na niestandardowe ładunki pozostają w mocy.

Wymogi dotyczące ładunków i grzywny

Kierowcy ciężkich pojazdów muszą zapewnić, by ładunek nie stwarzał zagrożenia dla ludzi ani nie utrudniał ruchu. Ładunki należy również przykrywać, aby piasek, pył lub inne materiały nie wysypywały się ani nie były zdmuchiwane na drogę. Przewóz pasażerów w ciężarówkach jest dozwolony wyłącznie dla pracowników właściciela oraz osób ładujących lub rozładowujących towary, pod warunkiem zapewnienia im wyznaczonych miejsc.

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Przepisy utrzymują zakaz wzajemnego wyprzedzania się ciężkich pojazdów i ciężkich autobusów w miastach. Poza miastami jest to dozwolone tylko wtedy, gdy nie utrudnia ruchu. Kierowcy muszą również korzystać z wyznaczonych pasów, jeśli są dostępne.

Kary za naruszenia

Za naruszenia przewidziano grzywny, punkty karne, zawieszenie prawa jazdy oraz zatrzymanie pojazdu. Jeśli kierowca ciężkiego pojazdu spowoduje wypadek z przewróceniem własnego lub innego pojazdu, grozi mu grzywna w wysokości 3 tys. dirhamów i roczne zawieszenie prawa jazdy. Taka sama kara jest przewidziana za nielegalne wyprzedzanie.

Za upadek lub wysypanie się ładunku ustalono grzywnę w wysokości 3 tys. dirhamów i 12 punktów karnych; za niebezpieczny załadunek — 2 tys. dirhamów i sześć punktów. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ZEA przypomniało o naruszeniach i grzywnach po dwóch wypadkach drogowych w drodze do Fudżajry, w których zginęło 14 osób, a około 30 zostało rannych.

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