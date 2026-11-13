W Zjednoczonych Emiratach Arabskich pracownicy sektora publicznego będą mieli trzy dni wolne — od środy 2 grudnia do piątku 4 grudnia — z okazji 55. Dnia Narodowego kraju, nazywanego również Eid Al Etihad. Urzędnicy wrócą do pracy w poniedziałek 7 grudnia, więc wraz z weekendem wielu z nich będzie miało pięciodniową przerwę.

Ogłoszone daty wolnego

Daty świątecznych dni wolnych ogłosiły Federalny Urząd Zasobów Ludzkich Rządu ZEA oraz Ministerstwo Zasobów Ludzkich i Emiratyzacji. Jak informuje The National, zgodnie z jednolitym kalendarzem państwowym pracownicy sektora publicznego i prywatnego w ZEA zazwyczaj mają taką samą liczbę oficjalnych dni świątecznych.

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Rocznica zjednoczenia emiratów

Dzień Narodowy ZEA obchodzony jest w grudniu na cześć powstania państwa w 1971 roku. Wówczas sześć emiratów zjednoczyło się, tworząc ZEA, a Ras al-Chajma dołączył w następnym roku. Zjednoczeniu przewodził zmarły szejk Zajid ibn Sultan Al Nahajan, który został pierwszym prezydentem kraju.

Nazwa Eid Al Etihad nawiązuje do arabskiego słowa oznaczającego „związek”. Centralnym wydarzeniem corocznych obchodów jest zazwyczaj wielka ceremonia z udziałem władców ZEA. Tegoroczne wydarzenia zbiegają się również z Rokiem Rodziny w ZEA, poświęconym rodzinom, pokoleniom i społecznościom, które kształtowały kraj przez 55 lat.

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