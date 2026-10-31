Urzędnicy i poborowi w ZEA trafili przed sąd wojskowy — The National

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich kilku urzędników państwowych i poborowych przekazano do Wojskowego Sądu Karnego w sprawie domniemanego pomagania w uchylaniu się od służby narodowej. Zarzuca się im fałszowanie dokumentów i nadużycie stanowiska, informuje The National.

Jakie postawiono zarzuty

Wojskowy prokurator generalny ZEA przekazał oskarżonych do prokuratury wojskowej. Wśród zarzucanych im czynów są nadużycie uprawnień służbowych, uzyskiwanie nieuzasadnionych zwolnień ze służby oraz fałszowanie danych dotyczących odbywania służby narodowej i rezerwowej.

Według śledztwa domniemany proceder obejmował manipulowanie oficjalnymi danymi, dokumentami i orzeczeniami medycznymi. Mogło to umożliwiać niektórym poborowym omijanie ustalonych procedur.

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Sprawę rozpatrzy wymiar sprawiedliwości wojskowej

Wśród oskarżonych są zarówno urzędnicy państwowi, jak i poborowi; każdemu z nich postawiono zarzuty odpowiednio do jego domniemanej roli w sprawie. Ostateczną decyzję w sprawie ich odpowiedzialności podejmie sąd wojskowy.

Wojskowy prokurator generalny oświadczył, że służba narodowa jest obowiązkiem i odpowiedzialnością wobec państwa, a ochrona rzetelności procedur ma zapewniać sprawiedliwość i równość podczas jej odbywania. Ostrzegł również, że władze będą ścigać osoby, które pomagają innym unikać obowiązków wojskowych lub wykorzystują stanowiska do bezprawnego uzyskiwania zwolnień. Postawione zarzuty muszą jeszcze zostać udowodnione w sądzie.

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