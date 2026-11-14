W Zjednoczonych Emiratach Arabskich około tysiąca pracowników codziennie oczyszcza z ropy wybrzeża emiratów Umm al-Kajwajn, Szardża i Ras al-Chajma. Prace prowadzone są po wycieku z supertankowca Gem No 2, informuje The National.

Dyrektor służb reagowania na wycieki ropy w Beeah Group, Vasilios Mamaloukas Frangoulis, oświadczył, że w różnych miejscach wykorzystano prawie 100 jednostek sprzętu, w tym trzy statki do zbierania ropy. Na plażach ropa jest wypłukiwana z piasku wodą pod niskim ciśnieniem. Do czyszczenia kamiennych ścian i innych twardych powierzchni wykorzystuje się sprzęt myjący, absorbenty i urządzenia mechaniczne, w tym skimery.

Oczyszczanie potrwa miesiące

Według Frangoulisa operacje w niektórych lokalizacjach mają zostać zakończone w najbliższych dniach. Jednocześnie oczyszczanie innych obszarów może potrwać co najmniej kilka miesięcy i być kontynuowane w przyszłym roku. Prace utrudniają silne wiatry, które mogą przemieszczać ropę w pobliżu brzegu.

Zanieczyszczone namorzyny wymagają szczególnego podejścia: ze względu na wrażliwość tych ekosystemów konieczne są tam mniej radykalne interwencje. Frangoulis zaznaczył, że w ZEA mogą spróbować płukania, a pływy zapewniają również naturalną cyrkulację wody. Odpady, w tym zebrana ropa, zanieczyszczony materiał plażowy, absorbenty, śmieci i środki ochrony indywidualnej, są przetwarzane w zakładzie Beeah w Szardży.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Plaże zaczęto otwierać

Po oczyszczeniu dla odwiedzających otwarto siedem publicznych i hotelowych plaż w Ras al-Chajmie, a także plaże w Szardży. Jednocześnie na wschodnim wybrzeżu wcześniej zamykano plaże z powodu zanieczyszczenia ropą, jednak źródło tego zanieczyszczenia wciąż nie zostało potwierdzone.

Ministerstwo Zmian Klimatu i Środowiska ZEA potwierdziło obecność wycieku ropy 22 października po zgłoszeniach zapachu przypominającego paliwo. Według The National źródłem tego wycieku był supertankowiec Gem No 2, którego załogę uratowano po uderzeniu na początku października.

Dubajska firma Ecocoast, produkująca pływające zapory przeciwolejowe do ograniczania rozprzestrzeniania się ropy, podwoiła ich produkcję z powodu wysokiego popytu. Jej szef Joachim de Genlis poinformował, że łodzie firmy nieprzerwanie pracowały na miejscach zdarzeń przez ponad dwa tygodnie, wspierając zespoły usuwające skutki wycieku.

Czytaj nas na