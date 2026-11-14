W emiracie Szardża w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wypuszczono 15 żółwi zielonych, które przechodziły rehabilitację z powodu chorób lub urazów. Przed wypuszczeniem w chronionym obszarze Al-Kurm na wschodnim wybrzeżu zwierzętom przymocowano urządzenia śledzące, informuje The National.

Rehabilitacja po urazach i wyczerpaniu

Żółwie uratowano w ramach programu reagowania na przypadki wyrzucania zwierząt na brzeg, prowadzonego przez Urząd Ochrony Środowiska i Obszarów Chronionych Szardży. Program pomaga również ptakom morskim, wężom morskim, delfinom, morświnom i innym przedstawicielom fauny morskiej.

Według naukowca i specjalisty ds. ochrony przyrody Fadiego Yagmoura niektóre żółwie miały urazy pancerza typowe dla zderzeń ze statkami morskimi lub przecięć przez śruby napędowe. Wśród leczonych zwierząt były także żółwie z amputowanymi płetwami; urazy te wiązano z zaplątaniem w liny lub żyłki wędkarskie. Większość żółwi podjęto z powodu chorób lub wyczerpania, prawdopodobnie po migracji.

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Wypuszczone zwierzęta spędziły na rehabilitacji od sześciu miesięcy do roku. Niektóre potrzebowały jedynie odpoczynku, inne — pomocy weterynaryjnej i operacji. Intensywne leczenie odbywa się w Safari Park w Szardży, po czym żółwie są przenoszone do Parku Przyrody Mangrowców Khor Kalba. Kolejnych 10 żółwi morskich pozostaje na rehabilitacji.

Śledzenie i ochrona środowiska

Wypuszczenie przeprowadzono po spadku temperatury, ponieważ latem kanały pośród namorzynów mogą silnie się nagrzewać. Oprócz żółwi zielonych urząd rehabilituje żółwie szylkretowe, oliwkowe ridley i karetty. Jedno ze zwierząt obecnie leczonych ma haczyki wędkarskie w dziobie i płetwie.

Pracownicy urzędu znajdują ranne lub wyrzucone na brzeg zwierzęta podczas patroli, a także otrzymują zgłoszenia od straży przybrzeżnej, pracowników hoteli i miejscowych mieszkańców. Badacze analizują dane dotyczące takich przypadków, aby lepiej zrozumieć sezonowość wyrzuceń na brzeg. Rok temu Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody przeklasyfikowała żółwia zielonego jako gatunek najmniejszej troski, choć poszczególne populacje w innych regionach pozostają zagrożone.

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