Szef cyberbezpieczeństwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich Mohamed Al Kuwaiti oświadczył, że podczas konfliktu liczba cyberataków, które ZEA wiążą z Iranem, w szczytowych dniach sięgała 800 tys. na dobę. Według niego ataki były wymierzone w krytyczną infrastrukturę kraju, w tym systemy dostaw energii elektrycznej i wody, elektrownie oraz zakłady odsalania. Powiedział to podczas Światowego Szczytu Policji w Dubaju, informuje The National.

Ataki z użyciem złośliwego oprogramowania

Al Kuwaiti twierdzi, że napastnicy używali niszczycielskiego oprogramowania klasy wiper. W przeciwieństwie do ransomware nie blokuje ono dostępu do danych dla okupu, lecz próbuje je usunąć z systemów. Według niego takie oprogramowanie wykorzystywano w atakach na systemy dostaw energii elektrycznej i wody, odsalania wody, edukacji i ochrony zdrowia.

Urzędnik oświadczył również, że w wielu operacjach stosowano sztuczną inteligencję. W jego ocenie utrudniało to ustalenie źródła ataków, zwłaszcza jeśli mogły być w nie zaangażowane struktury państwowe lub duże organizacje.

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Celami byli także pojedynczy ludzie

Według Al Kuwaiti kampania była wymierzona nie tylko w infrastrukturę i instytucje, lecz także w pojedyncze osoby. Oświadczył, że podejmowano próby szerzenia dezinformacji za pośrednictwem mediów społecznościowych, platform gamingowych, dark webu i czatów internetowych, a także promowania ekstremistycznej ideologii i podważania bezpieczeństwa narodowego.

Osobno urzędnik poinformował o próbach oszukiwania pasażerów na lotniskach poprzez nakłanianie ich do przekazania pieniędzy lub zmiany lotów za pomocą oszukańczych metod. Władze odnotowały również próby skompromitowania domowych kamer bezpieczeństwa, kamer monitoringu na farmach, inteligentnych kamer samochodowych i wideorejestratorów.

W sierpniu Rada Cyberbezpieczeństwa ZEA oświadczyła, że krajowe zespoły wykryły i powstrzymały zorganizowane ataki na sektory lotniczy, energetyczny i edukacyjny, zanim mogły one zakłócić funkcjonowanie systemów o kluczowym znaczeniu.

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