W Abu Zabi w ZEA służby środowiskowe oświadczyły, że są gotowe reagować na zagrożenia dla zasobów naturalnych podczas wojny z Iranem. Sekretarz generalna Agencji Środowiska Abu Zabi, Shaikha Al Dhaheri, powiedziała, że ryzyka zostały określone, a plany działania przygotowano jeszcze zanim widoczne stały się konsekwencje rozpoczęcia wojny 28 lutego, informuje The National.

Środowiskowe zagrożenia wojny

Według Al Dhaheri w emiracie z wyprzedzeniem przygotowywano personel do reagowania, tworzono systemy prognozowania możliwych zagrożeń oraz mechanizmy niezbędnych działań na wypadek sytuacji nadzwyczajnej. Zaznaczyła, że doświadczenie ostatniego roku pozwoliło agencji ocenić, jak jeszcze wzmocnić jej możliwości.

W okresie największej intensywności wojny Iran przeprowadzał ataki rakietami balistycznymi i dronami na ZEA oraz inne państwa Zatoki Perskiej, w tym na infrastrukturę cywilną, obiekty energetyczne i lotniska. Obawy budziły możliwe skutki ataków na tankowce, porty i rafinerie ropy naftowej dla wrażliwych ekosystemów morskich.

W październiku wyciek ropy po prawdopodobnym ataku irańskiego drona na supertankowiec w Zatoce Perskiej spowodował zakrojoną na szeroką skalę operację środowiskową. ZEA zamykały wówczas plaże i wstrzymywały połowy ryb, aby przeprowadzić szeroko zakrojone oczyszczanie.

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Wskaźniki ochrony przyrody

Pełniąca obowiązki dyrektorki wykonawczej ds. bioróżnorodności lądowej i morskiej Maitha Al Hameli oświadczyła, że trudny okres był sprawdzianem programów i systemów agencji. Według niej służby wykazały się elastycznością i szybkością reagowania.

Agencja Środowiska Abu Zabi obchodzi 30-lecie działalności. W ciągu ostatnich ośmiu lat wskaźnik zrównoważonego rybołówstwa w emiracie wzrósł z 8% do 100%, a ponadto posadzono ponad 75 mln drzew namorzynowych. Ochroną objętych jest 20% morskich i lądowych obszarów emiratu.

Według Al Hameli w wodach Abu Zabi żyje około 3 500 diugoni — jest to największa populacja w Zatoce Perskiej i największa poza Australią. W styczniu agencja uruchomiła również plan strategiczny na lata 2026–2030, przewidujący szersze wykorzystanie sztucznej inteligencji i predykcyjnych działań środowiskowych; dokument zawiera dziewięć priorytetów i 170 celów.

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