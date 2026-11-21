Na wyspie Shuweihat w emiracie Abu Zabi w ZEA paleontolodzy odkryli szczątki nowego gatunku kopalnego drapieżnika, który żył około siedmiu milionów lat temu. Zwierzę nazwano Promegaviverra abudhabiensis; nazwa gatunkowa oznacza „z Abu Zabi” lub „od Abu Zabi”. Jak informuje The National, była to cyweta, która mogła ważyć co najmniej 20 kilogramów.

Fragmenty żuchwy

Pierwszy fragment żuchwy znalazła pod koniec lutego na stanowisku Shuweihat-2 Hanneke Jacobs, specjalistka ds. zarządzania kolekcjami w Muzeum Historii Naturalnej Abu Zabi. Podczas późniejszych intensywnych poszukiwań naukowcy odkryli jeszcze trzy fragmenty około metr od miejsca pierwszego znaleziska.

Wszystkie cztery części złożyły się na prawą połowę żuchwy zwierzęcia. Początkowo badacze przypuszczali, że szczątki mogły należeć do rosomaka, jednak budowa zębów nie odpowiadała temu drapieżnikowi. Do analizy cyfrowego modelu 3D okazu zaangażowano specjalistę od drapieżnych ssaków, profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Complutense w Madrycie Alberto Valenciano.

Valenciano wykluczył inne drapieżniki znane z tej miejscowości, w tym koty szablastozębne, hienowate i rosomaki. Po specjalistycznej analizie doszedł do wniosku, że okaz należy do nowego rodzaju i gatunku wiwerowatych — rodziny drapieżnych ssaków, do której należą cywety i genety.

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Świadectwo dawnej migracji

Według naukowców znalezisko jest pierwszym odkrytym przedstawicielem rodziny wiwerowatych na Półwyspie Arabskim. Jest także dowodem na to, że olbrzymie cywety w dawnych czasach migrowały przez Arabię z Azji do Afryki.

Skamieniałość pochodzi z formacji Baynunah, utworzonej przez rzeczne piaski, iły i inne osady. Około siedmiu milionów lat temu, w późnym miocenie, w pobliżu obecnego wybrzeża nie było morza. Przez ten obszar płynęły wielkie rzeki, a wokół znajdowały się sawanny i zalesione tereny, gdzie żyły hipopotamy, krokodyle, ryby, żółwie i hipariony — dawne konie trójpalczaste.

Opis nowego rodzaju i gatunku opublikowano w czasopiśmie Fossil Record. W marcu przyszłego roku badacze planują kontynuować prace terenowe na stanowisku Shuweihat, gdzie mają nadzieję znaleźć nowe skamieniałości.

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