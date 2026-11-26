25 listopada straż przybrzeżna ZEA wydobyła u wybrzeży emiratu Ras al-Chajma ciało jordańskiego marynarza Mohammada Hussama ad-Dina al-Otaibiego. Zaginął on po ataku na tankowiec naftowy w Cieśninie Ormuz.

Poszukiwania marynarza

The National informuje, powołując się na rzecznika jordańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Fuada al-Madżalego. Jak przekazał, jordańskie MSZ oraz ambasada kraju w Abu Zabi koordynują z rodziną marynarza i władzami ZEA sprowadzenie jego ciała do ojczyzny w celu pochówku.

Al-Madżali podziękował władzom ZEA i Omanu za działania poszukiwawcze oraz złożył kondolencje rodzinie zmarłego.

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Atak w Cieśninie Ormuz

Tankowiec spółki Adnoc Logistics and Services został zaatakowany w Cieśninie Ormuz 17 listopada. Wówczas firma poinformowała, że jeden członek załogi zaginął, a wszyscy pozostali marynarze zostali ewakuowani. Obrażenia odniosło 11 osób, którym w razie potrzeby udzielano pomocy medycznej.

Iran przyznał się do odpowiedzialności za serię ataków na statki w Cieśninie Ormuz oraz u wybrzeży Omanu i ZEA, często obarczając operatorów jednostek odpowiedzialnością za kolizje z minami morskimi. Adnoc Logistics and Services jest działem żeglugowym abu-dabijskiej spółki energetycznej Adnoc.

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