Naukowcy z Uniwersytetu Stanowego Ohio przeanalizowali bakterie w ściekach i wykryli ich związek ze wskaźnikami chorób przewlekłych, zachowań oraz warunków społeczno-ekonomicznych w społecznościach tego stanu. Wyniki pracy, opublikowanej w czasopiśmie Environmental Research, opisuje News-Medical.

Dane z ośmiu miast

Naukowcy zbadali 27 próbek pobranych w 2022 roku w dziewięciu oczyszczalniach ścieków obsługujących osiem miast w Ohio. W tych społecznościach mieszkało ponad 1,3 mln osób; do próby włączono obszary miejskie i wiejskie.

Zespół skupił się na bakteriach związanych z ludzkim jelitem. Ich skład w ściekach porównano z otwartymi danymi dotyczącymi rozpowszechnienia chorób przewlekłych, behawioralnych czynników zdrowia oraz wskaźników demograficznych i społeczno-ekonomicznych.

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W miastach odnotowano różne profile bakteryjne, co wskazywało na istotne różnice w mikrobiomie jelitowym na poziomie społeczności. Niektóre typy bakterii były związane ze wskaźnikami otyłości, podwyższonego ciśnienia krwi, astmy i innych stanów przewlekłych. Badacze wykryli również powiązania z paleniem tytoniu, depresją, aktywnością fizyczną i bezrobociem.

Odrębna grupa bakterii

Autorzy najwięcej uwagi poświęcili grupie bakterii Desulfovibrio. Ich ilość powiązano z ośmioma wskaźnikami zdrowotnymi, w tym z otyłością, wysokim ciśnieniem krwi, udarem i szeregiem chorób przewlekłych. W społecznościach wiejskich ogólnie odnotowano większą ilość tych bakterii, a także wyższe wskaźniki kilku stanów przewlekłych.

Autorzy pracy uważają, że monitorowanie ścieków może uzupełniać metody oceny zdrowia populacji, ponieważ pozwala analizować sytuację w społecznościach, a nie tylko dane osób, które zgłosiły się do placówek medycznych. Takie monitorowanie jest już wykorzystywane do śledzenia wirusów, w tym patogenów COVID-19, grypy i mpox. Badacze przypuszczają również, że w przyszłości analiza zmian mikrobiomu może pomóc oceniać wyniki programów żywieniowych.

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