W Okarze w Pakistanie policja zatrzymała mężczyznę oraz krewnego kobiety o imieniu Misbah, której śmierć jest badana jako możliwe zabójstwo przez porażenie prądem. Zmarła była matką dwojga dzieci. Poinformował o tym The Express Tribune.

Podejrzenia pojawiły się przed pogrzebem

Według policji Misbah mogła być torturowana, przywiązana do łóżka i porażona prądem. Funkcjonariusze uważają, że mogli być w to zamieszani jej mąż Tanveer, jego siostra, krewny oraz bratanek lub siostrzeniec.

Jak twierdzi policja, krewni męża próbowali przedstawić śmierć kobiety jako naturalną. Jednak podczas przygotowywania ciała do pogrzebu na jej stopach zauważono pęcherze po oparzeniach, co wzbudziło podejrzenia co do okoliczności śmierci.

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Zatrzymania i śledztwo

Matka zmarłej, Faizun Nisa, zwróciła się do policji. Według niej, gdy funkcjonariusze przybyli na miejsce, Tanveer uciekł. Później policja poinformowała o zatrzymaniu głównego podejrzanego Tanveera oraz jego krewnego Asgara, powołując się na zebrane dowody.

Na podstawie oświadczenia matki Misbah wszczęto sprawę przeciwko czterem osobom wymienionym w oświadczeniu oraz trzem niezidentyfikowanym podejrzanym. Policja prowadzi naloty w celu zatrzymania pozostałych osób związanych ze sprawą. Ciało kobiety przewieziono do szpitala rejonowego na badanie sądowo-medyczne, które ma ustalić dokładną przyczynę i okoliczności śmierci.

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