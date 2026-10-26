W mieście Nanjo w japońskiej prefekturze Okinawa firma turystyczna DMO Nanjo odłożyła uruchomienie ekskluzywnej wycieczki o świcie do sanktuarium Sefa Utaki, wpisanego na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Decyzję podjęto 5 października w związku ze sprzeciwem miejskich urzędników, rady oświaty, lokalnych mieszkańców i przewodników wolontariuszy, informuje The Japan Times.

Firma planowała uruchomić wycieczkę już w styczniu, jednak odwołała ją na bieżący rok finansowy, kończący się pod koniec marca. DMO Nanjo oświadczyło, że może ponownie rozważyć projekt po osiągnięciu porozumienia z zainteresowanymi stronami.

Dostęp do świętej strefy

Program zakładał poranną modlitwę w Sefa Utaki z przewodnikiem ubranym w ceremonialny strój kikoe okimi, najwyższej kapłanki Królestwa Riukiu. Następnie turystom miano zaproponować posiłek w stylu królewskiej kuchni Riukiu. Cena pakietu miała wynosić od 100 tys. jenów za osobę.

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Sprzeciw wywołały zarówno wysoka cena, jak i zamiar wpuszczenia płacących odwiedzających do Sangui — najbardziej odosobnionej części sanktuarium. Jest ona zamknięta dla szerokiej publiczności i przeznaczona dla yuta, tradycyjnych okinawskich specjalistów duchowych, oraz innych uczestników rytuałów. Dostęp do tej strefy ograniczono w 2020 roku podczas pandemii COVID-19; później zakaz utrzymano, aby chronić sakralny charakter miejsca oraz ze względu na ryzyko spadających kamieni.

Reakcja miasta

Burmistrz Nanjo Noriyuki Oshiro oświadczył we wrześniu przed zgromadzeniem miejskim, że DMO Nanjo przedstawiło pomysł jedynie jako propozycję i że nie omawiano decyzji o jego realizacji. Przewodniczący miejskiej rady oświaty Keney Gushiken również zaznaczył, że organ nie był konsultowany i nie zatwierdził inicjatywy.

DMO Nanjo, zarejestrowana w styczniu z udziałem miejskich i prywatnych inwestycji, od kwietnia zarządza Sefa Utaki jako administrator wyznaczony przez miasto. Firma wyjaśniała, że pomysł wynikał z dążenia do rozwoju droższej i bardziej zrównoważonej turystyki w obliczu spadku liczby odwiedzających: z około 438 tys. osób w 2012 roku do około 216 tys. w roku finansowym 2025. Część dochodów planowano przeznaczyć na zagospodarowanie terenu i zachowanie lokalnych tradycji.

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