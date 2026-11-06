Były dyrektor szkoły zginął w Oleszkach po rozejmie — RMF24

W Oleszkach w obwodzie chersońskim, tymczasowo okupowanych przez Rosję, były dyrektor szkoły Kostiantyn Melnyk zginął w wyniku ataku drona po zakończeniu lokalnego rozejmu. RMF24 informuje, powołując się na Tetianę Hasanenko, szefową administracji miejskiej.

Rozejm na potrzeby ewakuacji

Według portalu porozumienie o zawieszeniu broni miało zapewnić ewakuację ludności cywilnej oraz dostarczenie pomocy humanitarnej. Rozejm trwał od godziny 03:00 27 października do godziny 22:59 1 listopada czasu ukraińskiego.

Hasanenko powiedziała agencji Ukrinform, że informacja o śmierci Melnyka nadeszła już po zakończeniu rozejmu. Zaznaczyła również, że część mieszkańców nie mogła lub nie chciała wyjechać z miasta. Niektórzy ludzie, jak powiedziała, ukrywali się w piwnicach i nie wiedzieli o misji humanitarnej.

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Problemy z wyjazdem i pomocą

Część mieszkańców odmawiała ewakuacji z obawy przed rosyjskimi tak zwanymi działaniami filtracyjnymi — szczegółowymi kontrolami, po których ludzie mogli nie mieć możliwości powrotu do domu. Według Hasanenko kolumnie ewakuacyjnej udało się zabrać osoby czekające przy drodze, jednak niektóre kobiety odeszły wcześniej, sądząc, że autobusy już przejechały.

Szefowa administracji oświadczyła również, że skala pomocy humanitarnej była niewystarczająca: mieszkańcom wydawano minimalne pakiety żywnościowe, których nie starczało na tydzień. Do niedawna w Oleszkach bez dostępu do żywności i wody pitnej przebywało, jak powiedziała, około 2 tysięcy osób, w tym 50 dzieci.

Oleszki znajdują się około czterech kilometrów od Chersonia, na lewym brzegu Dniepru, na terytorium Ukrainy tymczasowo okupowanym przez Rosję.

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