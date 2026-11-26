Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Volker Türk ostrzegł przed ryzykiem dalszych poważnych zbrodni międzynarodowych przeciwko Palestyńczykom w Gazie i na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu. Jak podaje UN News, wydarzenia ostatnich miesięcy na Zachodnim Brzegu, jak powiedział, nasiliły obawy dotyczące takiego zagrożenia na całym okupowanym terytorium palestyńskim.

Türk oświadczył, że Biuro ONZ ds. Praw Człowieka wielokrotnie ostrzegało, iż działania Izraela w Gazie mogą stanowić realne zagrożenie dla dalszego istnienia Palestyńczyków jako grupy. Jak powiedział, ostrzeżenia nie zostały wysłuchane, cywile nadal są zabijani, a setki tysięcy Palestyńczyków zostały przymusowo przesiedlone. Dodał również, że wysocy rangą izraelscy urzędnicy wyrażali zamiar uczynienia tego przesiedlenia trwałym.

Masowe przesiedlenie ludności

Według Biura ONZ ds. Praw Człowieka od ataków kierowanych przez Hamas 7 października 2023 roku izraelskie siły i osadnicy przymusowo przesiedlili 42 666 Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu, w tym we Wschodniej Jerozolimie. W Gazie przymusowo przesiedlono niemal dwa miliony osób, przy czym wiele z nich było zmuszonych wielokrotnie opuszczać swoje domy.

Wysoki Komisarz wyraził szczególne zaniepokojenie kontynuowaniem bezprawnych zabójstw w Gazie nawet po ogłoszeniu rozejmu w ubiegłym roku. Jak powiedział, ludność Gazy jest skupiona na coraz mniejszej części terytorium, a trwająca izraelska blokada i zamknięcia pozbawiają Palestyńczyków podstawowych środków przetrwania, w tym żywności, leków i schronienia.

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Oświadczenia dotyczące Zachodniego Brzegu

Türk oświadczył, że w Gazie niszczona jest infrastruktura cywilna, a na Zachodnim Brzegu rozbudowywane są nielegalne osiedla. Powiedział również, że Palestyńczycy są arbitralnie zatrzymywani, poddawani torturom i złemu traktowaniu, a także obejmowani odrębnym systemem prawnym.

Według oceny Türka na Zachodnim Brzegu podejmowane są systematyczne, brutalne próby zastępowania palestyńskich społeczności izraelskimi osadnikami i fragmentowania terytorium, co podważa perspektywę utworzenia terytorialnie spójnego państwa palestyńskiego. Wskazał on również na dyskryminacyjny system przemieszczania się, który przedkłada swobodę poruszania się osadników nad możliwość korzystania przez Palestyńczyków z podstawowych praw w codziennym życiu.

Jednocześnie Türk przypomniał Hamasowi i innym palestyńskim ugrupowaniom zbrojnym o ich obowiązku ochrony cywilów, poszanowania bezpieczeństwa i niezależności personelu oraz operacji humanitarnych, a także przestrzegania zakazu pozasądowych egzekucji, arbitralnych zatrzymań, tortur i złego traktowania. Wezwał wszystkie państwa do działania na rzecz zapobiegania kolejnym zbrodniom, zapewnienia niezależnych dochodzeń, odpowiedzialności winnych oraz wsparcia międzynarodowych sądów.

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